Resultados Lotería Medellín 6 Nov 2026: Premio Mayor 16.000 Millones

Resultados completos de la Lotería de Medellín del viernes 6 de noviembre de 2026. Conozca el ganador del premio mayor de 16.000 millones, los súper secos y detalles clave.

La Lotería de Medellín ha oficializado los resultados correspondientes al sorteo 4860, realizado el viernes 6 de noviembre de 2026. Este evento semanal ha destacado por la distribución de premios significativos entre sus participantes, consolidando una jornada con alta expectativa en la región antioqueña y a nivel nacional.

Palanca del Premio Mayor 16.000 Millones

El premio mayor de 16.000 millones de pesos quedó adjudicado al número 5609, correspondiente a la serie 266. Esta combinación específica encabezó el listado oficial de resultados, representando el máximo galardón disponible en este sorteo particular.

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Para validar la ganancia, es imperativo verificar la coincidencia exacta de las cuatro cifras del número junto con los tres dígitos de la serie asignada. La estructura del juego exige esta precisión para distinguir al ganador único de este premio principal.

Reparto de Súpers Secos y Secos Menores

Además del premio mayor, la jornada entregó dos súper secos de 1.000 millones de pesos cada uno. Los ganadores de esta categoría identificaron los números 3561 de la serie 462, y el número 5296 de la serie 034.

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Simultáneamente, se premiaron dos secos de 700 millones de pesos. Estos correspondieron a los números 5132 de la serie 030, y el número 8215 de la serie 333. Cada categoría mantiene sus reglas específicas de validación.

Detalles Cruciales para Validar Ganadores

Los participantes deben prestar especial atención a los ceros iniciales en las series y números para evitar discrepancias. Las series 462, 034, 030 y 333 requieren que se mantengan sus tres posiciones numéricas intactas.

Un número copiado incompletamente o sin sus cuatro cifras no coincidirá con el tablero oficial. Es fundamental contrastar el billete físico con la lista completa para asegurar la legitimidad de cualquier reclamación.

Horarios y Canales Oficiales del Sorteo

La Lotería de Medellín se transmite todos los viernes a las 11:00 de la noche. Los canales oficiales incluyen Teleantioquia y las transmisiones en vivo a través de Facebook Live y YouTube Live.

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El costo del billete completo es de 21.000 pesos, mientras que las fracciones están disponibles desde 7.000 pesos en distribuidores autorizados. Los ganadores deben presentar su billete original para iniciar el proceso de cobro correspondiente.