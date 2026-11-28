Conoce los ganadores del sorteo 5098 de la Lotería de Santander jugado el 27 de noviembre de 2026. Premio mayor de 6.500 millones para el 2688-121.

La Lotería de Santander ofició los resultados del sorteo 5098, un evento de gran expectación celebrado la noche del viernes 27 de noviembre de 2026. Este encuentro lúdico ofreció un premio mayor de 6.500 millones de pesos colombianos, una cifra histórica que definió la jornada y motivó la participación masiva de apostantes en todo el departamento.

El billete premiado fue despachado a través de LottoApp, la aplicación oficial de venta digital de la entidad. Este dato confirma que la modernización de los canales de venta continúa atrayendo a nuevos jugadores que buscan comodidad y seguridad en la adquisición de sus entradas.

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Detalles del Sorteo 5098 y Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de 6.500 millones de pesos es 2688 de la serie 121. Para reclamar este beneficio, el comprador debe presentar el billete original en perfecto estado junto con su documento de identidad en los puntos autorizados por la Lotería de Santander.

El mayor invertido en esta jornada ascendió a 8862 millones de pesos, también correspondiente a la serie 121. Esta inversión respalda la estructura de premios y garantiza que los ganadores de las categorías inferiores reciban sus recompensas de manera inmediata.

Resultados de Premios Secos y Categorías

El seco de 700 millones de pesos cayó en el número 4131 de la serie 047. Esta cantidad representa un beneficio significativo para el afortunado titular, consolidando una de las ganancias más altas de la categoría de premios secos en este sorteo específico.

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Existen dos ganadores de 500 millones de pesos ubicados en los números 0471 (serie 267) y 3795 (serie 203). Estos resultados ampliaron la lista de beneficiarios que alcanzan el millón y medio de pesos combinando el seco con posibles premios adicionales por serie.

La categoría de 300 millones cuenta con tres números ganadores: 1310 (serie 302), 4683 (serie 297) y 7898 (serie 286). Cada uno de estos billetes representa un golpe de suerte considerable para sus propietarios en el marco del sorteo 5098.

Los cuatro premios de 200 millones de pesos corresponden a los números 3106 (serie 097), 5020 (serie 164), 7618 (serie 155) y 9028 (serie 183). Esta distribución asegura que un número considerable de participantes reciban una compensación económica relevante.

Distribución de Premios Menores y Próximos Pasos

Siete billetes ganaron 100 millones de pesos, correspondientes a los números 1782 (serie 316), 3904 (serie 153), 7449 (serie 173), 8880 (serie 101), 1841 (serie 176), 6953 (serie 313) y 7979 (serie 076). Estos premios fortalecen la economía de hogares en diversas localidades del departamento.

La categoría de 50 millones incluye siete ganadores: 0161 (serie 175), 6954 (serie 190), 8307 (serie 219), 9526 (serie 306), 4131 (serie 276), 8063 (serie 007) y 8529 (serie 278). La Lotería de Santander mantiene esta estructura para premiar la participación constante de sus jugadores.

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Diez números obtuvieron 20 millones de pesos, siendo ellos 0943 (serie 093), 1996 (serie 002), 3925 (serie 339), 5711 (serie 088), 6125 (serie 167), 1193 (serie 250), 3007 (serie 047), 5082 (serie 094), 5976 (serie 034) y 7589 (serie 273). La transparencia en estos resultados es fundamental para la confianza del público.

Fifteen ganadores se quedaron con 10 millones de pesos, ubicados en los números 3465 (serie 227), 3904 (serie 169), 5263 (serie 190), 6014 (serie 142), 8593 (serie 053), 3692 (serie 267), 4750 (serie 059), 5412 (serie 202), 6036 (serie 014), 8928 (serie 172), 3883 (serie 104), 5163 (serie 293), 5989 (serie 084), 6474 (serie 278) y 9475 (serie 023). Esta amplia distribución refleja el compromiso de la lotería con la comunidad.

Veinte billetes premiaron con 5 millones de pesos los números 0208 (serie 086), 1977 (serie 207), 3981 (serie 253), 4997 (serie 215), 7399 (serie 231), 0895 (serie 294), 2081 (serie 165), 4179 (serie 105), 5712 (serie 328), 7405 (serie 028), 1306 (serie 077), 2509 (serie 184), 4335 (serie 155), 6751 (serie 165), 7998 (serie 133), 1366 (serie 188), 3153 (serie 174), 4422 (serie 330), 7066 (serie 310) y 9081 (serie 006). Estos montos, aunque menores, son vitales para la retención de jugadores.

El premio promocional "Gana con serie" otorgó reconocimiento al número 0157 de la serie 082. Este tipo de incentivos adicionales busca dinamizar el interés por la participación en los sorteos semanales de la entidad.

La Lotería de Santander recuerda que los datos presentados son informativos y que, en caso de discrepancia, prevalece el acta oficial del sorteo. Los participantes deben conservar sus billetes hasta la fecha del próximo evento.

El próximo sorteo está programado para el viernes 4 de diciembre de 2026. Los interesados en participar deben adquirir sus entradas a través de los canales autorizados o la plataforma digital antes del cierre de ventas establecido.