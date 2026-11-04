Resultados loterías 3 noviembre 2026: Cruz Roja, Sinuano y La Caribeña

Descubra los números ganadores de la Lotería de la Cruz Roja, Sinuano Noche, La Caribeña y Super Astro Luna sorteados el martes 3 de noviembre de 2026 en Colombia.

Los sorteos realizados el martes 3 de noviembre de 2026 han definido nuevas combinaciones ganadoras para los jugadores de varios juegos de azar en Colombia. Los participantes tienen la oportunidad de verificar sus comprobantes de apuesta y confirmar si han obtenido alguno de los premios ofrecidos en esta jornada.

Resultados Lotería Cruz Roja 10.000 Millones

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana llevó a cabo un nuevo sorteo con un premio mayor de $10.000 millones. La combinación ganadora identificada es el número 8607. Adicionalmente, se estableció la serie 153 y el sorteo número 3178 como datos oficiales de esta emisión.

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Ganadores Sinuano Noche y Quinta Cifra

Los aficionados al juego de chance también prestaron atención a los resultados del Sinuano Noche para esta jornada específica. El número ganador emitido fue el 9981. La quinta cifra asociada a este sorteo se definió con el valor 4, completando los datos necesarios para la verificación de apuestas.

La Caribeña Noche Resultado Cifras Clave

Otro de los juegos que entregó resultados oficiales fue La Caribeña Noche en la fecha mencionada. La combinación ganadora registrada fue el número 8910. Para completar la validación, la quinta cifra establecida fue el 6. Los participantes deben comparar estas cifras con sus registros de apuesta.

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Super Astro Luna Signo Géminis Ganador

El Super Astro Luna también dio a conocer su combinación correspondiente al martes 3 de noviembre de 2026. Los datos revelaron que el número ganador fue 6991. El signo zodiacal premiado en esta ocasión fue Géminis, elemento esencial para la validación de apuestas con esta modalidad.

Verificación Premios Juegos Azar Colombia

Los jugadores pueden comparar estas cifras con los datos registrados en sus apuestas para comprobar si acertaron alguna modalidad. Es crucial tener en cuenta las cuatro cifras y el signo zodiacal seleccionado al momento de realizar la apuesta en juegos como el Super Astro Luna. La verificación permite confirmar premios oficiales del 3 de noviembre de 2026.