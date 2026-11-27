Resultados definitivos de las loterías de Bogotá, Quindío, Sinuano Noche y Super Astro Luna del jueves 26 de noviembre de 2026 con números ganadores.

Los participantes de los principales juegos de azar en Colombia ya tienen acceso a los resultados oficiales correspondientes al jueves 26 de noviembre de 2026. Las combinaciones ganadoras de las loterías departamentales y los juegos de chance se han publicado recientemente para permitir la verificación inmediata de los boletos.

Resultados Lotería Bogotá jueves 26

La Lotería de Bogotá llevó a cabo su sorteo número 2874 durante la jornada del jueves 26 de noviembre de 2026. El premio mayor fue adjudicado al número 9925, el cual viene acompañado de la serie identificatoria 355. Esta combinación específica representa el resultado definitivo para los jugadores que adquirieron billetes en este evento.

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Es fundamental que los usuarios cotejen estos datos exactos con la información impresa en sus comprobantes de apuesta. La Lotería de Bogotá mantiene registros precisos de todas las series vendidas, lo cual es necesario para el correcto procesamiento de cualquier reclamación de premio mayor.

Ganadores Lotería Quindío 26 noviembre

En el sorteo número 3026 de la Lotería del Quindío, realizado también el jueves 26 de noviembre de 2026, la combinación ganadora fue confirmada como el 6579. Esta serie numérica corresponde a la serie 072 según los registros oficiales del operador. Este resultado cierra el ciclo de apuestas para esta entidad departamental en la fecha indicada.

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Los participantes deben verificar que la serie impresa en su billete coincida exactamente con la 072 para validar la premiação. La Lotería del Quindío ha publicado estos datos con el fin de garantizar la transparencia en la distribución de los premios correspondientes a este sorteo específico.

Datos Sinuano Noche y Super Astro Luna

Para los jugadores del Sinuano Noche, el resultado registrado para el jueves 26 de noviembre de 2026 fue el número 3680. Adicionalmente, se reportó la quinta cifra con el valor 7, la cual se utiliza en ciertos sistemas de validación de este tipo de juego. Los usuarios deben revisar ambos dígitos para asegurar la correspondencia total con su boleto.

Por su parte, el juego de chance Super Astro Luna presentó como combinación ganadora el número 8698. Este resultado incluye el signo zodiacal Aries como elemento complementario de la certificación del sorteo. La integración del signo astrológico es un requisito fundamental para la verificación de premios en este formato de juego.

Verificación y condiciones de premiación

Se recomienda encarecidamente a todos los jugadores comparar cuidadosamente cada número y serie mencionada con los datos originales de sus apuestas. La concordancia exacta entre los resultados publicados y los billetes en posesión de los usuarios es el único criterio para la adjudicación de premios.

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En el caso de que un participante considere que ha obtenido un premio, debe verificar la autenticidad del resultado a través de los canales oficiales de cada operador. Asimismo, es imperativo consultar las condiciones reglamentarias vigentes para gestionar el reclamo correspondiente dentro de los plazos establecidos por las entidades responsables.