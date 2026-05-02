Resultados oficiales del Chontico Noche del 1 de mayo de 2026: combinación ganadora y detalles del sorteo

El sorteo Chontico Noche reveló los resultados del viernes 1 de mayo de 2026, con el número 6526 - 9 como combinación ganadora. Este juego, regulado por Coljuegos, ofrece diversas modalidades de apuesta y horarios claros, manteniendo su popularidad en Colombia.

El sorteo Chontico Noche anunció oficialmente sus resultados del viernes 1 de mayo de 2026, generando gran expectativa entre miles de apostadores en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia .

Este juego, conocido por su regularidad y sencillez, dejó como combinación ganadora el número 6526 - 9, clave para determinar los premios. Según el informe oficial, los resultados detallados fueron los siguientes: Número ganador: 6526, dos últimas cifras: 26, tres últimas cifras: 526 y quinta balota: 9. Estas cifras son las únicas válidas para verificar y reclamar premios. Uno de los elementos que fideliza a los jugadores es la transparencia en los horarios de sorteo.

El Chontico Noche se realiza en las siguientes franjas horarias: de lunes a viernes a las 7:00 p. m. , los sábados a las 10:00 p. m. y los domingos y festivos a las 8:00 p. m. Durante estos horarios, los resultados se publican en tiempo real.

Además, existen otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que ofrecen más opciones de juego. El Chontico Noche brinda diversas formas de participar, adaptándose a diferentes presupuestos y estrategias. Entre las modalidades disponibles se encuentran: acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno), combinaciones de cuatro y tres cifras, apuestas de dos cifras (pata) y apuestas de una cifra (uña). Esta variedad permite a los jugadores optar por premios más altos o mayores probabilidades de acierto.

Otro factor que contribuye a su popularidad es el bajo costo de las apuestas, que van desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que facilita el acceso a un amplio número de jugadores en todo el país. En Colombia, el chance es un juego regulado por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar su operación y garantizar su legalidad.

Los usuarios pueden participar tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales, donde deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar sus números. Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original junto con el documento de identidad.

Dependiendo del valor ganado, se exigen requisitos adicionales: para premios menores a 48 UVT, se requiere documentación básica; entre 48 y 181 UVT, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT; y para premios superiores a 182 UVT, se necesita una certificación bancaria vigente. Muchos jugadores revisan los sorteos anteriores en busca de tendencias.

Algunos de los resultados más recientes del Chontico Noche incluyen: 30 de abril: 3632 - 8, 29 de abril: 7698 - 7 y 28 de abril: 5973 - 4. El Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más consultadas dentro del chance en Colombia, gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y facilidad de acceso para todo tipo de apostadores





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