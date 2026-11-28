Descubre los horarios, montos de premios e impuestos de La Caribeña Noche. Guía oficial para cobrar en Colombia con UVT y requisitos legales vigentes.

El sorteo nocturno de La Caribeña se consolida como una de las actividades de azar más relevantes en el mercado colombiano. Cada participante tiene la oportunidad de seleccionar un número de cuatro dígitos comprendido entre el cero mil y el nueve mil noventa y nueve. El mecanismo de juego permite definir el valor monetario a apostar según las modalidades disponibles en cada momento.

La Lotería Caribeña establece horarios específicos para la realización del sorteo. La fecha del sábado veintiocho de noviembre de dos mil veintiséis marca un evento clave en el calendario de la lotería. El sorteo principal se realiza a las diez treinta y cuatro de la noche. Los domingos y días festivos se programan a las ocho treinta y cuatro de la noche.

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Mecánica de juego y montos de premiación

El premio en el juego Chance Caribeña Noche se determina según la cantidad de cifras acertadas y el valor apostado. El jugador debe seleccionar un número y definir el monto de dinero. No todas las apuestas tienen el mismo pago. Una apuesta que acierta una mayor cantidad de cifras puede representar un premio superior.

El valor del premio está directamente relacionado con el monto de la apuesta y la modalidad seleccionada. El plan de premios habitual establece pagos específicos por cada peso apostado. El pleno con cuatro cifras directas otorga cuatro mil quinientos pesos. Las cuatro cifras combinadas pagan doscientos ocho pesos.

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Las tres cifras directas ofrecen cuatrocientos pesos por cada unidad. Las combinaciones de tres cifras pagan ochenta y tres pesos. Las dos cifras o pata devuelven cincuenta pesos. Una sola cifra o uña se paga con cinco pesos. El último resultado registrado corresponde al sábado veintiocho de noviembre de dos mil veintiséis.

Normativa fiscal y cálculo de impuestos

En Colombia, las ganancias obtenidas de la lotería están sujetas a impuestos. Las ganancias se consideran una renta ocasional sujeta al Impuesto de Ganancia Ocasional. Este impuesto se aplica a premios que exceden un monto determinado establecido por la ley. El umbral exento para el Impuesto de Ganancia Ocasional en el año dos mil veinticuatro es de seis mil UVT.

El valor de la UVT para el año dos mil veinticuatro es de aproximadamente cuarenta y dos mil cuatrocientos diez pesos colombianos. Esta cifra equivale a unos doscientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta mil pesos colombianos para el umbral exento. Para premios superiores a este monto, se paga el impuesto sobre el exceso.

La tarifa impositiva generalmente se calcula aplicando una tarifa del veinte por ciento. Este porcentaje se aplica sobre el monto que excede el umbral exento. Es importante verificar la normativa actual al ganar un premio. Se recomienda consultar con un asesor fiscal para cumplir con los requisitos legales y calcular correctamente el impuesto.

Procedimiento para el cobro del premio

Quien gana la lotería puede adquirir sus boletos en puntos de venta autorizados en todo el país. El proceso de cobro requiere el tiquete original en perfecto estado. No se aceptan tiquetes rotos, enmendados o con tachaduras. El código de barras o el pin de seguridad deben ser legibles para procesar el pago.

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El jugador debe presentar su documento de identidad original. Se acepta cédula de ciudadanía o de extranjería. No se admiten fotocopias ni contraseñas sin hologramas. El participante debe ser mayor de edad para cobrar el dinero. Los requisitos adicionales dependen del valor del premio del chance Caribeña.

Para premios menores, inferiores a cuarenta y ocho UVT, se exigen los documentos básicos. El tiquete ganador original se presenta en el punto de venta autorizado. Para premios medianos, entre cuarenta y ocho y ciento ochenta y uno UVT, se diligencia el formulario de identificación del ganador.

En estos casos aplica el formato de control SIPLAFT según corresponda. Los premios altos, superiores a ciento ochenta y dos UVT, exigen formatos especiales de identificación. Se solicita una certificación bancaria reciente no mayor a treinta días. El desembolso por transferencia electrónica requiere estos datos a nombre del ganador.

Reclamación en oficinas autorizadas

La ubicación para reclamar el premio depende del valor total obtenido. El jugador puede reclamar en el mismo punto autorizado si el premio está dentro del monto permitido. Esta opción facilita la recolección inmediata para montos bajos.

Si el premio es de mayor valor, la reclamación debe realizarse en una oficina autorizada del operador. Este procedimiento garantiza la seguridad del pago y el cumplimiento de las normativas financieras vigentes. El operador establece estos canales para asegurar la transparencia en la entrega de los fondos.