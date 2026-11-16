Resultados Paisita Día 16 de noviembre: Detalles, Premios y Requisitos de Cobro

Conoce el resultado del sorteo Paisita Día del 16 de noviembre, horarios de La Lotería de Medellín y la guía completa para cobrar premios.

La Lotería de Medellín desarrolló el sorteo correspondiente al Lunes 16 de noviembre de 2026 para el modelo conocido técnicamente como El Paisita 1. Este juego de chance, ampliamente reconocido como El Paisita Día, se celebró con el propósito de honrar la identidad cultural del Eje Cafetero y el departamento de Antioquia, manteniendo su estatus como una de las apuestas más populares en todo el territorio nacional. Los participantes esperaban ansiosos los números ganadores que definen los premios en una de las modalidades de juego de azar con mayor tradición en el país.

Resultados del Sorteo Paisita 16 de noviembre

El resultado oficial para este lunes 16 de noviembre de 2026 se centra en las cifras extraídas durante la ceremonia del sorteo. La Lotería de Medellín publicó el número ganador que debe coincidir con las selecciones de los apostantes para validar cualquier premio. Los jugadores deben verificar sus combinaciones de 4, 3, 2 o 1 dígito contra el resultado exacto publicado. Es fundamental consultar las tres primeras y las tres últimas cifras para determinar si se ha acertado en las modalidades de pleno, pata o uña. La estructura del premio depende enteramente de la exactitud de la coincidencia numérica con el resultado oficial.

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Horarios y Dinámica del Juego de Azar

La dinámica de participación en El Paisita Día está regulada por horarios estrictos establecidos por la entidad organizadora. Durante los días hábiles de lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo puntualmente a la 1:00 p.m. hora colombiana. Este horario permite a los apostantes planificar sus jugadas durante la jornada laboral o de descanso. En los días domingos y festivos, la Lotería de Medellín ajusta la programación y realiza el sorteo a las 2:00 p.m. para acomodar la mayor afluencia de participantes.

Para participar, los jugadores deben seleccionar una combinación de números que puede variar en longitud. La modalidad más premiadora exige acertar 4 cifras en el orden exacto, conocida como súper pleno. También existen opciones de apuesta como la pata, que requiere acertar las dos últimas cifras, y la uña, que valida un solo número. Además, existe la modalidad La Quinta, que añade una quinta cifra a la apuesta, ofreciendo un mecanismo diferente para ganar premios significativos. Cada una de estas modalidades tiene sus propias reglas de pago y probabilidades definidas.

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Estructura de Premios por Cada Peso Apostado

La estructura de pagos del El Paisita 1 está diseñada para ofrecer retornos escalonados según la dificultad de acertar las cifras. El premio mayor, correspondiente al súper pleno de 4 cifras, otorga $4.500 por cada peso apostado. Esta opción representa el máximo beneficio para los apostantes que logran la coincidencia completa en el orden exacto. Los pagos decrecen según el número de cifras acertadas, ofreciendo opciones para diferentes niveles de riesgo y presupuesto.

Las modalidades de combinado también están disponibles para quienes buscan alternativas estratégicas. El súper combinado de 4 cifras paga $308 por cada peso apostado, mientras que el pleno combinado de 3 cifras ofrece $83. El premio por pleno simple de 3 cifras asciende a $400 por cada peso apostado. Para apuestas más sencillas, la pata de 2 cifras devuelve $50 por peso, y la uña de 1 cifra otorga $5 por peso apostado. Esta escala garantiza que múltiples tipos de jugadas tengan posibilidades de retorno.

Requisitos Legales para el Cobro de Premios

La normativa vigente exige el cumplimiento de requisitos estrictos para garantizar la legitimidad del cobro de premios en la Lotería de Medellín. Todo participante debe presentar el formulario original de la apuesta, comúnmente conocido como tiquete de chance, en perfecto estado. El documento no debe presentar enmendaduras, tachaduras, roturas, ni estar mojado o borroso. Además, el código de barras o el pin de seguridad debe ser completamente legible para permitir la validación del sorteo. Sin estos documentos en condiciones óptimas, la entidad se reserva el derecho de rechazar el pago.

Además del tiquete, es obligatorio presentar un documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía o de extranjería, ya que no se aceptan fotocopias. El tiquete debe ser cobrado por un mayor de edad para validar la transacción legalmente. El proceso de verificación se intensifica dependiendo del valor del premio adjudicado. Los premios menores, inferiores a 48 UVT, requieren únicamente los documentos básicos y el tiquete en el punto de venta autorizado.

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Para premios de valor medio, entre 48 y 181 UVT aproximadamente, se debe diligenciar un formulario de identificación del ganador o formatos de control como el SIPLAFT según corresponda. Esta medida adicional busca prevenir el lavado de activos y asegurar la trazabilidad de los fondos. En el caso de premios altos, superiores a 182 UVT, los requisitos son aún más rigurosos. Los ganadores deben presentar formatos especiales de identificación de pagos y, por lo general, una certificación bancaria reciente con una antigüedad no mayor a 30 días a nombre del ganador.

Los desembolsos en estos casos de alto valor se realizan mediante transferencia electrónica a la cuenta verificada del ganador. Si la apuesta se realizó digitalmente a través de una plataforma autorizada, el jugador debe presentar la clave de venta o el comprobante electrónico junto con su documento de identidad en los puntos de servicio habilitados. Finalmente, la ley establece que se aplicará un descuento del 20% por concepto de retención en la fuente sobre ganancias ocasionales. Este gravamen se aplica sobre aquellos premios que superen el tope establecido de 48 UVT, reduciendo el monto neto entregado al ganador.