Conoce los detalles del sorteo El Paisita 1 del 17 de noviembre 2026. Aprende cómo funcionan las apuestas, los pagos por cifra y los requisitos legales para el cobro.

El sorteo El Paisita 1, también conocido oficialmente como El Paisita Día, fue realizado el martes 17 de noviembre de 2026 en Colombia. Esta modalidad de chance, organizada por la Lotería de Medellín, mantiene su estatus de uno de los juegos de azar más consolidados a nivel nacional y regional. El evento se desarrolló en el horario habitual para los días laborables, confirmando la programación fija que distingue a esta lotera tradicional del país.

Origen Cultural y Operación Institucional

El Paisita Día toma su denominación del término étnico y cultural paisa, usado para identificar a los habitantes de Antioquia y el Eje Cafetero. La institución Lotería de Medellín autoriza este sorteo con el propósito específico de exaltar el orgullo regional. A diferencia de otros juegos efímeros, esta modalidad cuenta con respaldo institucional sólido, lo que la ha convertido en una marca de confianza para los apostadores.

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La estructura operativa del juego es diaria y está diseñada para integrarse en la rutina de los ciudadanos. Al igual que el sorteo tradicional en Santander, la Lotería de Medellín ha implementado sistemas que facilitan la participación masiva. Esta accesibilidad ha permitido que el juego trascienda las fronteras departamentales, alcanzando una presencia significativa en todo el territorio colombiano.

Horarios de Cierre y Modalidades de Juego

Los participantes deben respetar los horarios estrictos establecidos por la institución para que sus apuestas sean válidas. De lunes a sábado, el sorteo de El Paisita 1 se realiza a la 1:00 p.m. hora colombiana. Este horario matutino permite a los apostadores verificar los resultados antes de que termine la jornada laboral estándar.

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La programación cambia únicamente los días no laborables. Los domingos y festivos, la cita con la suerte se traslada a las 2:00 p.m. Esta variación horaria garantiza que el sorteo continúe su ciclo semanal sin interrupciones. Los jugadores deben seleccionar combinaciones de hasta cuatro cifras o elegir modalidades específicas como las tres últimas o la famosa pata.

Estructura de Premios y Pagos por Apuesta

El sistema de pagos de El Paisita Día se basa en el número exacto de cifras acertadas y el orden de estas. Para obtener el premio máximo conocido como Súper pleno, el apostador debe coincidir con las cuatro cifras exactas. En este caso, el pago establecido es de 4.500 pesos por cada peso apostado, ofreciendo una rentabilidad alta para los aciertos totales.

Las categorías intermedias también ofrecen retornos significativos para los participantes. El premio por tres cifras exactas, denominado Pleno, otorga 400 pesos por cada peso invertido. Si el acierto es por combinación de tres cifras, el pago baja a 83 pesos por unidad apostada. Esta estructura escalonada permite a los jugadores ajustar su riesgo según sus posibilidades.

Para los aciertos menores, el juego mantiene premios accesibles. Alinear dos cifras, conocido como Pata, genera un pago de 50 pesos por cada peso apostado. Incluso acertar una sola cifra, llamada Uña, proporciona 5 pesos por unidad. Además, existe la modalidad La Quinta, que suma una cifra adicional y habilita premios distintos bajo reglas particulares.

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Requisitos Legales y Proceso de Cobro

Para reclamar cualquier premio, el ganancioso debe presentar el formulario original de la apuesta o tiquete de chance en perfecto estado. El documento no puede presentar enmendaduras, tachaduras, roturas, ni estar mojado o borroso. Es imperativo que el código de barras o pin de seguridad sea completamente legible para el sistema de validación de la Lotería de Medellín.

Además del tiquete, se requiere el documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía o de extranjería. No se aceptan fotocopias bajo ninguna circunstancia. El cobro debe realizarse por un mayor de edad y se aplica un descuento del 20% por retención en la fuente sobre ganancias ocasionales para premios que superen 48 UVT.

Los requisitos de documentación varían según el valor del premio recibido. Para montos menores a 48 UVT, solo se exigen los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT, se debe diligenciar el formulario de identificación o formatos de control SIPLAFT. Para premios superiores a 182 UVT, se solicita certificación bancaria reciente del ganador para el desembolso por transferencia electrónica.