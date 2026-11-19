Conoce los resultados oficiales del Paisita Día del jueves 19 de noviembre de 2026, los horarios exactos de sorteo y los requisitos legales para cobrar premios.

El sorteo Paisita Día registrado para el jueves 19 de noviembre de 2026 ha consolidado su posición como una de las principales actividades de entretenimiento en Colombia. Este evento, reconocido oficialmente como Paisita 1, mantiene un fuerte vínculo con la identidad cultural de la región de Antioquia y el Eje Cafetero.

La Lotería de Medellín es la institución que autoriza y supervisa este chance diario, garantizando transparencia en los procesos de apuesta y extracción de números. Los participantes siguen con atención los resultados y los premios asociados a esta modalidad tradicional del juego de suerte.

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Resultados del sorteo Paisita Día 19 de noviembre 2026

El resultado oficial del Paisita Día 1 corresponde al sorteo realizado el jueves 19 de noviembre de 2026. La Lotería de Medellín publica tres primeras cifras, tres últimas cifras y el número de La Quinta. El formato de juego requiere que los apostantes coincidan con las cifras exactas para obtener los premios establecidos.

La estructura del juego Paisita 1 se basa en la selección de combinaciones numéricas que van desde una hasta cuatro cifras. Los jugadores pueden elegir modalidades como la pata o las últimas cifras, lo que diversifica las posibilidades de ganancia según la complejidad de la apuesta realizada.

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Horarios y mecánica del sorteo diario

Los horarios de cierre y realización del sorteo Paisita Día están estrictamente definidos por la Lotería de Medellín para garantizar la puntualidad. El sorteo se realiza de lunes a sábado a la 1:00 p.m. hora colombiana. Los domingos y días festivos, la cita con la suerte se traslada a las 2:00 p.m.

Para ganar en el Paisita 1, es fundamental que los cuatro números elegidos coincidan en orden exacto con el resultado oficial publicado. Esta regla aplica para el premio mayor conocido como Súper pleno. Sin embargo, existen categorías menores que permiten obtener premios por acertar las tres últimas cifras o las dos últimas, conocidas comúnmente como la pata.

Premios y tablas de pago por peso apostado

La tabla de premios del Paisita 1 establece pagos claros por cada peso apostado según la cantidad de aciertos. El premio por acertar 4 cifras en Súper pleno es de $4.500 por cada peso. En el caso del Súper combinado de 4 cifras, el pago es de $308 por cada peso apostado.

Las modalidades de 3 cifras en Súper pleno otorgan $400 por cada peso apostado. El Súper combinado de 3 cifras paga $83 por cada peso. Quienes aciertan 2 cifras en la categoría de Pata reciben $50 por cada peso. Finalmente, la categoría de 1 cifra o Uña paga $5 por cada peso apostado.

Requisitos para cobrar premios del Paisita Día

La Lotería de Medellín exige presentar el formulario original de la apuesta, conocido como tiquete de chance, en perfecto estado. El documento no puede tener enmendaduras, tachaduras, roturas ni estar mojado o borroso. El código de barras o pin de seguridad debe ser completamente legible para su validación.

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Además del tiquete, se requiere presentar el documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía o de extranjería. No se aceptan fotocopias ni documentos duplicados. El tiquete debe ser cobrado personalmente por un mayor de edad. Los requisitos adicionales dependen del valor del premio según la normativa vigente.

Procedimientos legales para el cobro de premios

Para premios menores por debajo de 48 UVT, solo se exige la presentación de los documentos básicos y el tiquete ganador original en el punto de venta autorizado. Este proceso es ágil y se realiza directamente en los establecimientos habilitados por la Lotería de Medellín.

Los premios medianos, entre 48 y 181 UVT aproximadamente, requieren diligenciar el formulario de identificación del ganador o formatos de control como el SIPLAFT. Para premios altos superiores a 182 UVT, se solicitan formatos especiales de identificación de pagos y certificación bancaria reciente a nombre del ganador para desembolsos electrónicos.

Retenciones y normativas fiscales vigentes

Por ley se aplica un descuento del 20% por concepto de retención en la fuente sobre ganancias ocasionales. Esta retención afecta únicamente aquellos premios que superen el tope establecido de 48 UVT. Los apostantes deben tener claro este componente fiscal al calcular sus utilidades netas.

Si la apuesta se realizó digitalmente a través de una plataforma autorizada, es necesario presentar la clave de venta o el comprobante electrónico junto con el documento de identidad en los puntos de servicio habilitados. La Lotería de Medellín mantiene estos protocolos para asegurar la trazabilidad de los pagos en el juego legal colombiano.