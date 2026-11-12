Resultados Paisita Noche 12 noviembre 2026: Premios y requisitos de cobro

Conoce el último resultado del Paisita Noche del 12 de noviembre de 2026. Descubre los horarios de Teleantioquia, los premios por animal y cómo cobrar tus premios correctamente.

El sorteo vespertino conocido como Paisita Noche o Paisita 2 se convirtió en el ritual de cierre de jornada para miles de colombianos el jueves 12 de noviembre de 2026. Este evento, rigurosamente vigilado por la Lotería de Medellín, continúa destacándose por su dinamismo y por una característica distintiva frente a otras loterías tradicionales.

Horarios de transmisión en Teleantioquia

El Paisita Noche ajusta sus horarios para alinearse con el horario estelar de la televisión regional y nacional, ofreciendo una experiencia única a sus seguidores. Los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 6:00 p.m., mientras que los domingos y festivos la transmisión ocurre a las 8:00 p.m.

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Los resultados se transmiten en vivo por el canal Teleantioquia, lo que permite a los apostadores verificar sus tiquetes en tiempo real. Esta metodología garantiza transparencia y acceso inmediato a la información para todos los participantes en todo el territorio.

Mecánica del animal de la suerte y premios

El sorteo ofrece múltiples formas de ganar, adaptándose a diversos presupuestos mediante combinaciones específicas. Las cuatro cifras, denominadas Súper Pleno, pagan $4.500 por cada peso apostado. Muchos apostadores combinan su número con figuras animales como el Delfín, el Conejo o el Zorro.

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Acertar el animal junto con las cifras puede incrementar significativamente el premio en modalidades especiales. La Lotería de Medellín incluye una quinta balota que permite acceder a premios adicionales por combinaciones de tres y cuatro cifras, añadiendo una capa extra de emoción al juego.

Los premios por aciertos varían según la cantidad de cifras acertadas. El Súper Pleno paga $4.500 por cada peso apostado si se logran las cuatro cifras en el orden exacto. El Súper Combinado ofrece $308 por cada peso apostado al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Cobro de premios en puntos autorizados

Si su número resultó favorecido, los requisitos de cobro dependen del monto total del premio ganado. Para premios menores a 48 UVT, que equivalen a $2.259.120, puede cobrar directamente en puntos de red autorizados como Paga Todo o Puntos de Suerte en Santander.

Es necesario presentar el tiquete original y la cédula de ciudadanía o de extranjería. El documento debe ser legible y el tiquete debe encontrarse en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras, roturas ni manchas. No se aceptan fotocopias del documento de identidad.

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Para premios inferiores a $500.000 COP, el cobro se realiza directamente en cualquier punto de venta autorizado. En caso de montos iguales o superiores a $500.000 COP, se debe acudir a cajas principales y diligenciar un formato de identificación del ganador. Si el premio supera 182 UVT, se requiere certificación bancaria vigente.