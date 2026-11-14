Resultados Paisita Noche 14 noviembre 2026: Ganador y cómo cobrar

Descubre el número ganador y el animal del Paisita Noche del 14 de noviembre de 2026. Conoce los horarios, pagos y requisitos para cobrar en Lotería de Medellín.

El sorteo El Paisita Noche, también identificado como El Paisita 2 y vigilado por la Lotería de Medellín, realizó su extracción correspondiente al sábado 14 de noviembre de 2026. Este evento diurno y nocturno ha consolidado su posición como el ritual de cierre de jornada para miles de apostadores en Colombia, destacándose por la dinámica selección de un animal que acompaña al número ganador principal.

La Lotería de Medellín continúa gestionando este chance con características únicas frente a otros sorteos nacionales, permitiendo a los participantes verificar sus tiquetes en tiempo real a través de la transmisión en vivo del canal Teleantioquia. El último resultado publicado para esta fecha específica mantiene el interés de los jugadores que buscan combinar cifras numéricas con figuras animales para incrementar sus posibles ganancias.

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Horarios y transmisión en vivo

A diferencia del sorteo de la tarde, El Paisita Noche ajusta sus horarios para alinearse con el horario estelar de la televisión regional y nacional, asegurando una audiencia masiva durante el cierre de la jornada laboral. El sorteo se realiza a las 6:00 p.m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y días festivos se celebra a las 8:00 p.m.

La transmisión oficial por el canal Teleantioquia permite a los apostadores verificar sus tiquetes en tiempo real, eliminando la incertidumbre inmediata post-extracción. Esta programación estratégica responde a la demanda del público que busca una interacción directa con el evento de suerte y azar antes de finalizar el día.

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Mecánica de premios y el animal de la suerte

El Paisita Noche ofrece múltiples formas de ganar, adaptándose a todos los presupuestos disponibles en el mercado de juegos de azar. La modalidad Las 4 cifras, conocida como Súper Pleno, paga $4.500 por cada peso apostado, representando la máxima recompensa por acierto exacto en orden.

El elemento distintivo de este chance es el Animal de la Suerte, donde muchos apostadores combinan su número con figuras como el Delfín, el Conejo o el Zorro. Acertar el animal junto con las cifras puede incrementar significativamente el premio en modalidades especiales como el Suertudo. Además, se extrae una quinta balota, la Quinta Cifra, que permite acceder a premios adicionales por combinaciones de tres y cuatro cifras, igual que en su versión diurna.

Escalas de pago por aciertos

Si se logran las cuatro cifras en el orden exacto, se obtiene el Súper Pleno con un pago de $4.500 por cada peso apostado. Al acertar las cuatro cifras en cualquier orden, se recibe el premio de Súper Combinado, con un pago de $308 por cada peso apostado. Quienes acierten tres cifras en el orden exacto ganan el Pleno, con un premio de $400 por cada peso apostado.

El combinado de tres cifras entrega $83 por cada peso apostado, brindando una opción intermedia de recompensa. También existen premios para aciertos parciales más bajos, como acertar dos cifras, denominado Pata, que paga $50 por cada peso apostado, y acertar una cifra, llamado Uña, que otorga $5 por cada peso apostado, ampliando las oportunidades de ganar.

Requisitos para el cobro de premios

Para cobrar premios menores a 48 UVT ($2.259.120), los ganadores pueden hacerlo directamente en los puntos de red autorizados, como Paga Todo o Puntos de Suerte en Santander, presentando su tiquete original y cédula. Si el premio supera dicho monto, se aplicará el 20 por ciento de retención en la fuente por ganancia ocasional, cumpliendo con la normatividad fiscal vigente.

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Los premios inferiores a $500.000 COP permiten el cobro en cualquier punto de venta autorizado o caja de la red operadora con solo el tiquete y documento de identidad. Para premios iguales o superiores a $500.000 COP, el beneficiario debe acudir a las oficinas o puntos habilitados como cajas principales y diligenciar por completo el formato de identificación del ganador proporcionado por la empresa.

Si el premio supera 182 UVT, la normatividad exige adicionalmente presentar una certificación bancaria vigente expedida con máximo 30 días de anterioridad a nombre de la persona que ganó y diligenció el tiquete. En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Condiciones obligatorias para reclamar

Sin importar el valor del premio, para recibir el dinero es indispensable presentar el formulario original de la apuesta en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras, roturas ni estar mojado o borroso, asegurando que el código de barras o pin de seguridad sea completamente legible.

Se requiere el documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía o de extranjería, ya que no se aceptan fotocopias. Además, el tiquete debe ser cobrado únicamente por un mayor de edad, requisito indispensable para poder reclamar cualquier premio de juegos de suerte y azar según la legislación colombiana.