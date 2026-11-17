Descubra los resultados del Paisita Noche del 17 de noviembre de 2026. Conozca los premios, horarios de Teleantioquia y requisitos para cobrar en Lotería de Medellín.

El sorteo del Paisita Noche, también identificado formalmente como Paisita 2, ha consolidado su estatus como el ritual final de jornada para miles de colombianos, especialmente después de que el Paisita Día cerrara las apuestas matutinas. Este juego, bajo la estricta supervisión de la Lotería de Medellín, se distingue por su agilidad y por un elemento único que lo diferencia de otros concursos de lotería nacionales: la inclusión de un animal específico que acompaña al número ganador, añadiendo una capa adicional de emoción y probabilidad para los apostadores.

Resultados y Horarios del 17 de Noviembre 2026

El último resultado correspondiente al sorteo del martes 17 de noviembre de 2026 ya está disponible para la verificación inmediata de los ganadores. A diferencia del sorteo diurno, el horario del Paisita Noche se ajusta estratégicamente para alinearse con la programación estelar de la televisión regional y nacional, asegurando una alta audiencia en tiempo real. De lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo puntualmente a las 6:00 p.m., mientras que los domingos y días festivos la transmisión y extracción ocurren a las 8:00 p.m., permitiendo la transmisión en vivo por el canal Teleantioquia.

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Mecánica del Animal y la Quinta Cifra

La característica distintiva de esta modalidad radica en la elección de un animal de la suerte, como el Delfín, el Conejo o el Zorro, que combina con las cifras numéricas para incrementar los premios en modalidades especiales como el Suertudo. Además, al igual que en su versión diurna, se extrae una quinta balota que otorga acceso a premios adicionales mediante combinaciones de tres y cuatro cifras, ampliando las oportunidades de retorno para los jugadores que buscan maximizar sus apuestas con distintos presupuestos.

Tabla de Premios y Recompensas Económicas

El plan de premios para el Paisita 2 está estructurado en niveles claros según la precisión del acierto numérico. Quienes logran las cuatro cifras en el orden exacto obtienen el Súper Pleno, que paga 4.500 pesos por cada peso apostado. Si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden, el premio Súper Combinado entrega 308 pesos por apuesta, mientras que tres cifras en orden exacto (Pleno) pagan 400 pesos y el combinado de tres cifras ofrece 83 pesos. También existen recompensas parciales menores: acertar dos cifras (Pata) retorna 50 pesos y acertar una cifra (Uña) otorga 5 pesos.

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Requisitos para Cobrar Premios Menores

Para los premios inferiores a 48 UVT, equivalentes a 2.259.120 pesos, los ganadores pueden cobrar directamente en puntos de red autorizados como Paga Todo o Puntos de Suerte en Santander. Es necesario presentar el tiquete original en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras, roturas ni humedad, y con el código de barras o pin de seguridad completamente legible. Además, se exige la cédula de ciudadanía o de extranjería original del mayor de edad que realizó la apuesta, ya que no se aceptan fotocopias ni representantes para menores.

Procedimientos para Premios Mayores y Retenciones

Los premios iguales o superiores a 500.000 pesos requieren acudir a cajas principales u oficinas habilitadas para diligenciar el formato de identificación del ganador. Si el premio supera 182 UVT, la normatividad exige presentar una certificación bancaria vigente expedida con máximo 30 días de anterioridad, realizando el pago por transferencia en un plazo de ocho días hábiles. Asimismo, cualquier premio que supere los 2.259.120 pesos estará sujeto a una retención en la fuente del 20 por ciento por ganancia ocasional antes de la entrega final al beneficiario.