Conoce el resultado del Paisita Noche del 23 de noviembre de 2026. Número 6622 y animal Conejo. Detalles de horarios, premios y cobros en Medellín.

El sorteo correspondiente a El Paisita Noche de este lunes 23 de noviembre de 2026 ha entregado su resultado final con un número ganador específico y su figura animal asociada. La Lotería de Medellín confirmó que el número premiado fue el 6622, el cual coincide exactamente con la figura animal designada para esta jornada: el Conejo. Este evento diario mantiene su estatus como un ritual fundamental para los jugadores en la región, consolidándose como una alternativa popular al cierre de la jornada laboral.

Resultados Exactos del Sorteo 6622 Conejo

La balota que se extrae para definir al ganador esta noche porta la combinación numérica 6622. La característica distintiva de este chance es la inclusión del animal de la suerte, en este caso identificado como el Conejo. Esta pareja numérica y animal es la única considerada premiada en las modalidades directas del sorteo. Los apostadores que seleccionaron esta combinación exacta en sus tiquetes son los beneficiarios directos de los premios mayores establecidos por la reglamentación vigente de la Lotería de Medellín.

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Horarios de Transmisión en Teleantioquia

El Paisita Noche, también conocido comercialmente como Paisita 2, adapta sus franjas horarias para alinearse con la programación de televisión regional y nacional. La transmisión en vivo se realiza a través del canal Teleantioquia, permitiendo la verificación inmediata de los resultados por parte de la ciudadanía. Durante la semana, de lunes a sábado, el sorteo se celebra puntualmente a las 6:00 p.m.

Para el caso de los domingos y días festivos, el horario cambia ligeramente para acomodar las emisiones especiales. En estas jornadas, el sorteo se lleva a cabo a las 8:00 p.m. Esta diferenciación horaria busca maximizar la audiencia y facilitar la participación de los apostadores que finalizan sus actividades diurnas a diferentes horas. La transmisión en vivo garantiza la transparencia del proceso de extracción de las balotas.

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Estructura de Premios y Multiplicadores

El sistema de premios del Paisita 2 está diseñado para cubrir diferentes niveles de aciertos numéricos y combinaciones con el animal de la suerte. El premio mayor, conocido como Súper Pleno, se otorga cuando el apostador acierta las cuatro cifras en el orden exacto del número ganador. Este premio paga cuatro mil quinientos pesos ($4.500) por cada peso apostado, ofreciendo una rentabilidad significativa para los acertantes.

Además del premio por orden exacto, existen modalidades que premian aciertos en cualquier orden o combinaciones parciales. El premio Súper Combinado, que premia las cuatro cifras en cualquier orden, ofrece un pago de trescientos ocho pesos ($308) por cada peso apostado. Para quienes aciertan tres cifras, el Pleno paga cuatrocientos pesos ($400) si el orden es exacto, y ochenta y tres pesos ($83) en modalidad combinada. También se reconocen dos cifras con un pago de cincuenta pesos ($50) y una cifra con cinco pesos ($5).

Procedimientos para Cobro de Premios

La Lotería de Medellín establece protocolos claros para el cobro de los premios según el monto total obtenido por el ganador. Para premios inferiores a 48 UVT, equivalentes a dos millones doscientos cincuenta y nueve mil cien pesos ($2.259.120), el cobro se realiza directamente en puntos de red autorizados como Paga Todo o Puntos de Suerte en Santander. En estos casos, se exige presentar el tiquete original en perfecto estado y el documento de identidad del ganador.

Para montos superiores a 48 UVT, se aplica una retención en la fuente del veinte por ciento (20 %) correspondiente a ganancia ocasional. Si el premio supera los quinientos mil pesos ($500.000), el jugador debe acudir a oficinas o cajas principales habilitadas por la empresa. Es obligatorio diligenciar un formato de identificación del ganador y, si el premio excede las 182 UVT, se requiere una certificación bancaria vigente expedida en los últimos treinta días. El pago en estos casos de alto valor se realiza por transferencia bancaria en un plazo de ocho días hábiles.