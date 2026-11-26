Medellín registra su peor puntaje en las Pruebas Saber 2026, situándose por debajo de otras capitales. Conoce las causas, reacciones oficiales e impacto en la educación local.

Los estudiantes de bachillerato de Medellín registraron una caída significativa en su desempeño académico durante las evaluaciones de 2026, ubicando a la ciudad en una posición desfavorable respecto a otras principales capitales colombianas. Según el informe más reciente de Medellín Cómo Vamos, esta tendencia negativa sitúa a la capital antioqueña por debajo de Tunja, Bogotá, Bucaramanga y Cali en el ranking nacional de resultados.

El puntaje global de Medellín para el año 2026 fue de 264,5 puntos, lo que representa una deterioro respecto a los 262 puntos obtenidos en 2025. Esta caída de cuatro puntos convierte a Medellín en la única ciudad principal que empeoró su rendimiento en comparación con el ciclo anterior, a pesar de contar con un presupuesto educativo de 70.000 millones de pesos destinado a programas de calidad.

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Causas del desempeño académico local

Las Pruebas Saber son evaluaciones externas estandarizadas aplicadas por el Icfes cuyo propósito central es medir y monitorear la calidad de la educación en el país. Estas pruebas evalúan el nivel de desarrollo de las competencias básicas y ciudadanas de los estudiantes en distintos niveles educativos, siendo un indicador clave para instituciones y familias.

El promedio nacional general de la prueba Saber 11 para el Calendario A en 2026 se situó en 258,2 puntos de un máximo posible de 500. La participación abarcó entre 487.000 y 500.000 estudiantes evaluados en todo el territorio nacional, evidenciando un estándar de referencia con el que las administraciones locales comparan su gestión educativa.

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Dentro del panorama local, los colegios oficiales promediaron 252 puntos, mientras que los no oficiales alcanzaron un promedio de 269 puntos. La brecha de rendimiento es notable cuando se comparan los resultados con municipios como Puerto Colombia en el Atlántico, que obtuvo 313,1 puntos, muy por encima de la media de Medellín.

Reacciones oficiales y estrategias educativas

La secretaria de Educación de Medellín, Carolina Franco, reconoció públicamente que los resultados en las Pruebas Saber no son satisfactorios, pero argumentó que reducir la calidad educativa a un solo examen constituye una mirada incompleta del sistema escolar. Para la funcionaria, la verdadera calidad se mide en los proyectos de vida que construyen los estudiantes después de graduarse.

Franco señaló que, desafortunadamente, el Sistema de Pruebas Saber es la única herramienta de medición existente en el país para este fin. Sostenió que las mediciones no deben orientarse exclusivamente a obtener buenos puntajes en el Icfes, sino a mejorar las oportunidades futuras de los jóvenes, priorizando su bienestar integral sobre la calificación inmediata.

La administración local ha desarrollado programas que van más allá del currículo tradicional, destacando la formación en Media Técnica. Cerca de 23.000 estudiantes de décimo y undécimo grado cursan una formación técnica laboral mientras finalizan su bachillerato. Este enfoque ha permitido que la mitad de los graduados cada año logre ingresar de inmediato a la educación superior.

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Impacto real y desafíos futuros

Los datos específicos revelan dificultades en competencias clave, ya que solo el 53,6% de los bachilleres logró el nivel mínimo aceptable en matemáticas. De igual manera, el 66% de los estudiantes, equivalente a dos de cada tres, alcanzó el nivel básico en lectura crítica, indicadores que señalan áreas de mejora urgentes en la planificación curricular.

La Alcaldía de Medellín también mantiene espacios extracurriculares enfocados en danza, cultura, medio ambiente, robótica e inglés. Además, la gestión atiende a poblaciones diversas que incluyen estudiantes en condición de enfermedad, población migrante y niños y adolescentes en situaciones especiales, totalizando 17.000 estudiantes con estas necesidades específicas.

El programa Saberes, diseñado para preparar a los estudiantes para las pruebas de Estado, se extiende ahora a educación primaria. Franco explicó que se realizó un énfasis en primaria con una nueva metodología para aprender a leer, tras entender mediante una prueba del Banco Mundial que el 55% de los estudiantes de primero necesitaba reforzar estas habilidades.

Oliver Tabares, profesor de la Universidad de Medellín, atribuyó parte de los malos resultados al desplazamiento de la educación tradicional por las alternativas virtuales. Consideró que el entretenimiento virtual actúa como una distracción que obliga a replantear el enfoque educativo para formar nuevos profesionales en clave de ciencia y pensamiento crítico.