Descubra el número ganador del Sorteo 2978 de la Lotería del Risaralda celebrado el 27 de noviembre de 2026. Premios mayores de 2333 millones y secos confirmados.

La Lotería del Risaralda confirmó los resultados oficiales del sorteo número 2978, disputado en la noche del viernes 27 de noviembre de 2026. El premio mayor, cuantificado en 2.333 millones de pesos, fue adjudicado al billete identificado con el número 0803 de la serie 218. Esta victoria representa uno de los montos más significativos distribuidos por la entidad durante la jornada de cierre de semana.

Ganadores Sorteo 2978 y Premios Mayores

El número 0803 de la serie 218 se lleva la totalidad del fondo acumulado para el premio principal. Este resultado se consolidó tras la transmisión en vivo realizada a las 11 de la noche por el canal regional Telecafé y las plataformas digitales de la institución. La coincidencia exacta de las cuatro cifras del número y las tres de la serie es el requisito indispensable para que el titular pueda formalizar el cobro ante la entidad emisora.

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Paralelamente, La Escalera Millonaria entregó un premio adicional de 60 millones de pesos. El billete ganador corresponde al número 2703 con la serie 144. Este premio especial añade valor a la jornada loterica y complementa la estructura de incentivos diseñada para los participantes de la región de Risaralda y sus alrededores.

Desglose Premios Secos y Cantidades

La distribución de la riqueza se amplió mediante once modalidades de premios secos con valores que oscilan entre 30 y 300 millones de pesos. El premio seco de mayor cuantía, El Gordo de la Risaralda, otorgó 300 millones al número 7036 de la serie 022. Esta categoría actúa como un incentivo inmediato y tangible para los portadores de este billete específico.

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El segundo premio seco de importancia, Ángel de la Suerte, repartió 200 millones de pesos. La serie vencedora es la 213, identificada con el número 1526. Este premio consolida la variedad de opciones de triunfo ofrecidas en cada sorteo, asegurando que múltiples participantes obtengan retornos significativos sobre sus apuestas.

El seco Mula Millonaria concedió 150 millones al número 8480 de la serie 242. Por su parte, Milagro Millonario entregó 80 millones de pesos al billete número 2401 de la serie 187. Estas categorías intermedias representan oportunidades accesibles que mantienen la participación constante de los apostantes.

Detalles Guaca de Oro y Cofre Diamantes

Los tres premios secos Guaca de Oro, valorados en 60 millones de pesos cada uno, corresponden a los números 1162 (serie 222), 6412 (serie 236) y 2783 (serie 007). La diversidad de ganadores en esta categoría demuestra la amplia cobertura de números ganadores establecida por el comité de sorteos.

El premio Cofre de Diamantes, distribuido en cinco oportunidades de 50 millones de pesos, recompensó a los siguientes combinaciones: 1126 (serie 017), 4018 (serie 187), 0364 (serie 114), 9597 (serie 255) y 0376 (serie 265). Cada uno de estos billetes representa una ganancia concreta derivada de la dinámica de juego del viernes 27.

Trébol Fortuna y Cosecha Millonaria

El premio Trébol de la Fortuna entregó 40 millones de pesos en tres ocasiones. Los números ganadores fueron el 1947 (serie 006), el 4896 (serie 046) y el 6015 (serie 001). Esta categoría asegura que más apostantes tengan la posibilidad de recuperar parte de su inversión o obtener ganancias modestas pero valiosas.

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La categoría Perla repartió 35 millones de pesos entre cinco ganadores. Las combinaciones victoriosas incluyen los números 4686 (serie 217), 0449 (serie 249), 9956 (serie 076), 1732 (serie 194) y 0582 (serie 294). La alta cantidad de ganadores en este rango refleja la estrategia de distribución amplia de la lotería.

El premio seco Cosecha Millonaria se entregó en once oportunidades de 30 millones de pesos. Los números seleccionados son: 8898 (serie 084), 3965 (serie 232), 3110 (serie 227), 2289 (serie 006), 5918 (serie 048), 5078 (serie 256), 7082 (serie 264), 3621 (serie 187), 1553 (serie 060), 4968 (serie 010) y 6243 (serie 110). Estos montos finalizan la lista de reconocimientos económicos del sorteo 2978.

Procedimientos Reclamación Premios

Los titulares de los premios deben conservar el billete original en excelente estado para validar su condición de ganadores. La presentación física del comprobante es el único documento válido para iniciar el proceso de cobro en los puntos autorizados de la entidad. Se exige además la exhibición del documento de identidad personal del reclamante.

La Lotería del Risaralda enfatiza que la información publicada tiene fines informativos. En cualquier caso de duda sobre la autenticidad de un número o serie, prevalecen los datos consignados en el acta oficial del sorteo. Los interesados deben acudir a las oficinas o puntos de venta designados para resolver inconsistencias administrativas o técnicas derivadas de la transcripción de resultados.