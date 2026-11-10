Resultados Sorteo 4195 Lotería del Tolima 9 de noviembre de 2026

Conoce los resultados oficiales del Sorteo 4195 de la Lotería del Tolima del lunes 9 de noviembre de 2026. Premio mayor de 3.500 millones y lista completa de premios secos.

El lunes 9 de noviembre de 2026, la Lotería del Tolima realizó el sorteo 4195, ofreciendo al público un premio mayor que alcanzó la considerable cifra de 3.500 millones de pesos. Este evento, programado para la noche de los lunes, se mantiene como una de las apuestas tradicionales más esperadas dentro del fenómeno del llamado lunes millonario en Colombia.

Desglose del Premio Mayor de 3.500 Millones

El premio principal del sorteo 4195 fue adjudicado bajo la modalidad de mayor invertido en orden. Este mecanismo requiere que el billete ganador posea la mayor cantidad de dinero invertido en comparación con las demás participaciones, garantizando así que el ganador reciba la suma de 3.500 millones de pesos. La estructura de premios de este sorteo superó los 13.400 millones en total, distribuyendo ganancias significativas en múltiples categorías.

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Lista Completa de Premios Secos y Categorías

Además del premio mayor, la lista oficial de ganadores incluyó diversos premios secos con montos fijos. La categoría Casa para Siempre otorgó 270 millones de pesos, mientras que Cero Kilómetros concedió 240 millones. Asimismo, Dulima Dorada repartió 150 millones, complementados por los premios secos El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna, Lluvia de Oro y La Ráfaga Millonaria.

Verificación de Series y Números Ganadores

Para validar un billete premiado, es indispensable que tanto el número de cuatro cifras como la serie de tres dígitos coincidan exactamente con la lista oficial. Cada billete de la Lotería del Tolima cuenta con estos dos elementos de identificación y solo es válido para el sorteo de la fecha impresa en él. Los jugadores pueden adquirir billetes completos o fracciones, dependiendo de lo queofrezca el distribuidor autorizado.

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Requisitos para el Reclamo y Plazos

Quienes consideren tener un billete ganador deben conservarlo en buen estado, sin alteraciones ni daños, y comparar sus datos con el acta oficial del sorteo. Los requisitos para el cobro, los puntos de pago autorizados y los descuentos aplicables son definidos exclusivamente por la Lotería del Tolima. Es fundamental consultar los canales oficiales o contactar al distribuidor antes de iniciar cualquier trámite para asegurar la correcta reclamación.

Fechas del Siguiente Sorteo 4196

La Lotería del Tolima mantiene su calendario de sorteos todos los lunes por la noche, trasladando la fecha al martes únicamente si el lunes es festivo. El próximo sorteo, el 4196, está programado para la próxima semana. Se recuerda a la población que los juegos de azar deben practicarse con responsabilidad y adquirir billetes únicamente en puntos de venta autorizados.