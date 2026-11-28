Conoce los números ganadores del premio mayor de 16.000 millones y todos los secos del sorteo 4863 de la Lotería de Medellín del 27 de noviembre de 2026.

El sorteo 4863 de la Lotería de Medellín se llevó a cabo en la noche del viernes 27 de noviembre de 2026, ofreciendo un premio mayor de 16.000 millones de pesos. Este evento de azar regional contó con una extensa lista de ganadores en las categorías de premios secos, distribuidos entre cifras de alto y mediano valor monetario.

Premio Mayor y Súper Secos del Sorteo 4863

El número ganador del premio mayor de 16.000 millones de pesos es el 4898, de la serie 332. Esta combinación específica encabeza la lista oficial de la jornada y requiere que tanto las cuatro cifras del número como las tres de la serie coincidan exactamente con el billete físico del participante.

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En la categoría de súper secos, que otorgan 1.000 millones de pesos cada uno, los números premiados son el 5585 de la serie 496 y el 8800 de la serie 349. Estos premios de alto valor representan las combinaciones más significativas por debajo del gran premio principal en este sorteo histórico.

Desglose de Premios Secos y Cifras Ganadoras

La Lotería de Medellín adjudicó dos secos de 700 millones de pesos a los números 2128 (serie 495) y 9307 (serie 489). Es fundamental conservar los ceros iniciales al verificar los billetes, ya que un número copiado sin sus cuatro cifras completas no coincide con el tablero oficial y podría generar errores en la reclamación.

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Los dos secos de 500 millones de pesos corresponden al 2050 (serie 365) y al 9171 (serie 267). Asimismo, se premiaron seis secos de 100 millones de pesos con las siguientes combinaciones: 2957 (serie 430), 5300 (serie 449), 5980 (serie 073), 6833 (serie 360), 8721 (serie 245) y 9778 (serie 313).

Para los premios menores, siete secos de 50 millones fueron adjudicados a los números 0373 (serie 290), 0392 (serie 011), 5914 (serie 406), 6840 (serie 148), 8399 (serie 271), 8805 (serie 048) y 9286 (serie 172). Diez secos de 20 millones quedaron en el 0262 (serie 069), 0581 (serie 361), 0661 (serie 280), 1203 (serie 138), 3984 (serie 043), 4323 (serie 409), 6361 (serie 291), 6774 (serie 001), 7147 (serie 198) y 8970 (serie 108).

Reclamación y Horarios Oficiales en Antioquia

Las quince series ganadoras de 10 millones de pesos son: 0760 (serie 464), 0975 (serie 074), 2390 (serie 243), 2462 (serie 311), 2552 (serie 028), 2667 (serie 272), 2743 (serie 496), 2759 (serie 117), 3760 (serie 209), 5432 (serie 139), 5725 (serie 105), 5894 (serie 044), 8277 (serie 487), 8928 (serie 098) y 9912 (serie 090). Todos los resultados se transcriben tal como aparecen en el tablero oficial.

Los residentes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá pueden reclamar sus premios en las instalaciones de la entidad, ubicadas en la carrera 47 #49-12 de Medellín. Es necesario presentar la fracción premiada y una copia de la cédula de ciudadanía en horario de oficina, de lunes a viernes.

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La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, con la transmisión en directo del premio mayor por el canal regional Teleantioquia. La página de Facebook de la entidad complementa esta divulgación transmitiendo los sorteos de los premios secos para asegurar la transparencia de cada jornada.