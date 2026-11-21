Descubre los resultados, horarios de emisión y requisitos exactos para reclamar premios en La Caribeña Día, lotería autorizada por Edusuerte en el Atlántico el sábado 21 de noviembre de 2026.

El sábado 21 de noviembre de 2026, La Caribeña Día registró un nuevo sorteo autorizado por Edusuerte en el departamento del Atlántico, confirmando su estatus como uno de los juegos de azar más consultados del país. Este evento diario, cuya emisión se realiza puntualmente a las 2:34 de la tarde, mantiene su posición central en el mercado de loterías regionales colombianas.

Cronograma y Transmisión Oficial del Sorteo

La programación estricta de La Caribeña Día exige puntualidad, con el sorteo ejecutándose todos los días a las 2:34 de la tarde. Los espectadores y apostadores pueden seguir el desenlace en tiempo real a través de la señal de Telecaribe o verificando los resultados en puntos autorizados de apuestas repartidos por todo el territorio nacional.

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Este mecanismo de difusión garantiza que el proceso sea transparente desde el inicio, permitiendo que los jugadores de la lotería Caribeña 1 puedan confirmar sus números de forma inmediata. La accesibilidad de la información es fundamental para mantener la confianza en el sistema de juego.

Estructura de Premios y Mecánica de Apuestas

La mecánica de ganar en La Caribeña Día se basa en acertar las cifras del sorteo o loterías apostadas en diferentes modalidades. Los jugadores pueden optar por acertar las cuatro cifras en orden, las cuatro cifras en desorden, o enfocarse en las tres últimas cifras en orden o desorden, hasta la opción más sencilla de acertar la última cifra.

Los retornos económicos son escalonados y claros para cada peso apostado. El premio máximo se alcanza con el pleno de 4 cifras, otorgando $4.500 por cada $1 apostado. Esta modalidad alta competencia ofrece la mayor rentabilidad para los apostantes que aciertan la combinación exacta en el orden correcto.

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Las opciones de combinado para 4 cifras pagan $308 por cada $1 apostado, ofreciendo una alternativa viable si el orden no es exacto. Para las apuestas de 3 cifras en pleno, el pago asciende a $400 por cada $1, mientras que el combinado de 3 cifras reporta $83 por cada peso invertido.

Las modalidades de menor complejidad también ofrecen rendimientos atractivos. La apuesta de 2 cifras, conocida como Pata, paga $50 por cada $1 apostado. La opción más básica, acertar solo 1 cifra o Uña, devuelve $5 por cada peso colocado, permitiendo la participación con montos reducidos.

Red de Venta y Garantías de SuperGiros

La distribución de tiquetes de La Caribeña Día se lleva a cabo exclusivamente en los puntos de venta físicos autorizados de SuperGiros en todo el territorio colombiano, así como a través de las diferentes redes transaccionales de apuestas de cada departamento. Estos puntos no son simples expendios, sino el corazón de un sistema diseñado para proteger al ciudadano.

Los operadores autorizados actúan como garantes de la transparencia, asegurando que cada peso apostado esté respaldado por un marco legal y técnico sólido ante Edusuerte. Para que un sorteo sea confiable, el proceso debe ser impecable desde que el jugador recibe su tiquete.

SuperGiros cumple con la emisión de comprobantes oficiales para garantizar que la apuesta sea válida y verificable ante cualquier reclamo. Además, se asegura una trazabilidad total, donde cada movimiento queda registrado en sistemas supervisados, permitiendo seguir la ruta del dinero desde la apuesta hasta el pago del premio.

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La custodia de datos es otra prioridad crítica, ya que los operadores protegen la información personal del apostador, evitando que caiga en manos de terceros o redes de fraude. Esta infraestructura de seguridad es indispensable para mantener la integridad del juego.

Procedimiento para Reclamar Premios

Los premios de La Caribeña Día se cobran en el mismo punto de venta autorizado donde se adquirió el tiquete si el valor es menor, o en las oficinas principales del operador regional si se trata de un premio mayor. Este criterio de gestión de pagos centraliza la seguridad y la atención al cliente.

Para reclamar el premio de forma física, el ganadord ebe presentar el tiquete original de la apuesta, el cual debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras, tachones ni roturas. Es indispensable contar con el documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía física o cédula digital vigente.

En muchos puntos de venta se exige llenar el reverso del tiquete con nombre, firma, cédula y teléfono. Para premios mayores, se solicita diligenciar un formato de identificación de ganadores (formulario SIPLAFT), adjuntar copia de la cédula por ambos lados y, en ocasiones, una certificación bancaria si el pago se realiza por transferencia.

La legislación establece que el ganador tiene un año a partir de la fecha de realización del sorteo para cobrar el premio, fecha que para el sorteo del sábado 21 de noviembre de 2026 vence el 21 de noviembre de 2027. Vencido ese término opera la prescripción extintiva del derecho.

El término de prescripción se interrumpe con la sola presentación del documento ganador al operador. Esta norma protege tanto al jugador como a la entidad, asegurando que los plazos para la validación financiera sean claros y ejecutables.