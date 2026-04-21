Resultados y dinámica del sorteo de MiLoto del 20 de abril de 2026

Conozca los detalles del sorteo de MiLoto del lunes 20 de abril de 2026, donde el acumulado superó los 160 millones de pesos, y aprenda cómo realizar el cobro en caso de ser ganador.

El sorteo de MiLoto correspondiente a la jornada de este lunes 20 de abril de 2026 ha culminado, generando una enorme expectativa entre los miles de colombianos que participan habitualmente en este popular juego de azar. La cifra del acumulado para esta noche representó un incentivo significativo, superando la barrera de los 160 millones de pesos, un premio que sin duda cambiaría la realidad financiera de cualquier afortunado ganador.

MiLoto ha logrado posicionarse como una de las alternativas predilectas en el mercado nacional debido a su propuesta de valor accesible y su dinámica de juego sumamente sencilla, diseñada para que cualquier persona pueda entenderla sin complicaciones técnicas. La transparencia en sus procesos y la recurrencia de sus sorteos han consolidado a esta marca como un pilar dentro de la cultura lúdica del país, manteniendo una lealtad constante de sus usuarios. La dinámica operativa del juego es uno de sus principales atractivos para el público. Con un costo de apuesta fijado en 4.000 pesos, los participantes tienen la oportunidad de elegir cinco números comprendidos en un rango del 1 al 39. Esta estructura, que limita la cantidad de bolas en juego, permite reducir drásticamente las combinaciones posibles en comparación con las loterías tradicionales, lo cual mejora de manera notable las probabilidades estadísticas de obtener un premio mayor. Los sorteos se llevan a cabo de manera regular los días lunes, martes, jueves y viernes, con una franja horaria establecida entre las 10:00 p.m. y las 10:15 p.m. Además, para garantizar la confianza de los apostadores, los resultados se difunden a través de los canales oficiales, incluyendo una transmisión diferida que suele emitirse alrededor de las 11:00 p.m. por la señal del Canal 1, permitiendo que todos los interesados verifiquen si sus boletos resultaron ganadores bajo un entorno de seguridad y transparencia absoluta. En el caso de que algún participante logre acertar la combinación ganadora y se convierta en el acreedor del gran acumulado, existen protocolos estrictos y necesarios para formalizar la entrega del premio. El afortunado ganador debe realizar las gestiones pertinentes contactando directamente a la Fiduciaria de Occidente, entidad encargada de procesar estos pagos. La sede física para este trámite se encuentra ubicada en la Carrera 13 No 26 A 47, en el piso 9 de la ciudad de Bogotá. Es indispensable que el ganador se comunique previamente con el Director de Gestión de Negocios llamando al número telefónico (601) 2973030, a la extensión 72749, dentro del horario de oficina habitual. Mediante este contacto se coordinará la cita previa necesaria para validar la identidad del ganador, verificar la autenticidad del tiquete premiado y proceder con el desembolso correspondiente, garantizando así un proceso seguro, legal y eficiente para el usuario final





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