Resultados y Normativa de La Caribeña Noche 2026

Descubre los resultados de La Caribeña Noche del 14 de noviembre 2026, horarios, premios y la normativa fiscal vigente para ganadores en Colombia.

Los participantes de La Caribeña Noche en Colombia cuentan con una oportunidad diaria para probar su suerte en uno de los juegos de azar más populares del país. Este sort nocturno se ha consolidado como un evento de referencia para los apostadores que buscan premios atractivos cada noche. La dinámica del juego permite a los jugadores seleccionar un número de cuatro dígitos comprendido entre 0000 y 9999 para definir su apuesta.

La programación oficial establece que los sorteos principales ocurren a las 10:34 p. m. durante los días laborables. Sin embargo, los domingos y los días festivos el horario cambia, realizándose el sorteo a las 8:34 p. m. Esta diferencia horaria es fundamental para que los jugadores coordinen sus apuestas y puedan validar sus números conforme a los resultados oficiales publicados.

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Resultados del sorteo del 14 de noviembre 2026

La Lotería Caribeña Noche llevó a cabo su sorteo regular el sábado 14 de noviembre de 2026, confirmando los números ganadores para esa fecha específica. El resultado oficial del sorteo de ese día registró los valores correspondientes a las tres primeras cifras, las tres últimas cifras, así como el número de La Quinta. Estos datos constituyen la base para que los poseedores de tiquetes verifiquen si han ganado alguno de los premios disponibles según la modalidad seleccionada.

Mecanismo de cálculo y tablas de premios

El sistema de premios para Chance La Caribeña Noche determina el valor a cobrar dependiendo de la cantidad exacta de cifras acertadas y del monto monetario que el jugador decidió apostar. No existe un pago fijo único; el valor final está directamente relacionado con la modalidad elegida y la precisión del número jugado frente al resultado oficial.

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La estructura de pagos establecida asigna recompensas diferenciadas para cada nivel de coincidencia. El premio máximo para cuatro cifras directas, conocido como Pleno, paga cuatro mil quinientos pesos por cada peso apostado. En caso de acertar cuatro cifras de forma combinada, el pago es de doscientos ocho pesos por cada peso invertido.

Para quienes aciertan tres cifras directas, la recompensa es de cuatrocientos pesos por unidad apostada, mientras que la modalidad combinada de tres cifras paga ochenta y tres pesos. Si la coincidencia es de dos cifras, llamadas Pata, el premio asciende a cincuenta pesos por apuesta. Finalmente, acertar una sola cifra, o Uña, otorga cinco pesos por cada peso apostado.

Impacto fiscal y normativas tributarias

Las ganancias obtenidas a través de la lotería en Colombia están sujetas al Impuesto de Ganancia Ocasional, el cual se aplica sobre los premios que superan un monto determinado. Este tributo considera la lotería como una renta ocasional, lo que implica que los grandes ganadores deben cumplir con obligaciones fiscales específicas al momento de cobrar sus premios.

La base de cálculo para este impuesto depende de si el valor del premio excede el umbral establecido para la base gravable. La tarifa impositiva general se calcula aplicando un veinte por ciento sobre el monto que excede el umbral exento. Este porcentaje se retiene o declara según la normativa vigente para garantizar el cumplimiento legal de los ingresos adicionales.

El umbral exento para el Impuesto de Ganancia Ocasional en 2024 se fijó en seis mil UVT. Considerando que el valor de la Unidad de Valor Tributario para ese año fue de aproximadamente cuarenta y dos mil cuatrocientos diez pesos colombianos, el umbral equivale a unos doscientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta mil pesos colombianos. Los premios superiores a esta cifra generan la obligación de pagar el impuesto sobre el exceso.

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Procedimientos para el cobro y reclamo de premios

Para reclamar un premio de La Caribeña Noche, el tiquete original debe presentarse en perfecto estado, sin roturas, tachaduras o correcciones, y el código de barras o pin de seguridad debe ser legible. Además, se exige la presentación del documento de identidad original del ganador, como la cédula de ciudadanía o de extranjería, ya que no se admiten fotocopias ni contraseñas sin hologramas.

El proceso de cobro varía según el valor del premio y la modalidad de pago. Para premios menores a cuarenta y ocho UVT, el ganador solo necesita presentar los documentos básicos y el tiquete en un punto de venta autorizado. Este proceso es rápido y permite la entrega inmediata del dinero en efectivo.

Los premios que oscilan entre cuarenta y ocho y ciento ochenta y una UVT requieren diligenciar formularios de identificación del ganador o formatos de control, como los aplicables al SIPLAFT. Esta verificación adicional asegura la trazabilidad de las transacciones financieras y el cumplimiento de las regulaciones antilavado de activos.

Para premios superiores a ciento ochenta y dos UVT, se exige el diligenciamiento de formatos especiales de identificación de pagos y, por lo general, una certificación bancaria reciente no mayor a treinta días a nombre del ganador. El desembolso en estos casos se realiza preferiblemente por transferencia electrónica a una oficina autorizada del operador, garantizando la seguridad de las grandes sumas de dinero.