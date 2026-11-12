Resultados y Normativa del Sorteo El Paisita Día del 12 de noviembre de 2026

Análisis detallado de los resultados de El Paisita 1 del 12 de noviembre de 2026, horarios de sorteo, tablas de premios y requisitos legales para el cobro de premios en Colombia.

El sorteo El Paisita 1, administrado por la Lotería de Medellín, confirmó su resultado oficial el jueves 12 de noviembre de 2026 con la combinación ganadora 7204. Esta cifra única determinó los premios para la categoría de Súper pleno, mientras que las modalidades de tres cifras y la pata se adjudicaron según los valores terminales 720 y 204 respectivamente.

La quincena de noviembre marca un periodo de alta participación en los juegos de azar regionales, y El Paisita Día ha mantenido su estatus como uno de los eventos de chance más solicitados en el territorio nacional. La autoridad loterística validó la transparencia del proceso mediante la publicación inmediata de los números triados, garantizando que los apostadores puedan verificar sus tiquetes de manera segura y confiable.

Also read Resultados y Reglas de La Caribeña Día 11 noviembre 2026

Definición Origen Institucional El Paisita 1

El Paisita 1 es un juego de suerte y azar que lleva su nombre en honor a la identidad cultural del Eje Cafetero y Antioquia. Fue autorizado oficialmente por la Lotería de Medellín con el propósito específico de exaltar el orgullo y la tradición de la región paisa. Su estructura de juego permite la participación masiva de la población, consolidándose como una marca de confianza institucional que trasciende las fronteras locales.

A diferencia de otras modalidades de lotería, este chance no solo ofrece la oportunidad de ganar dinero, sino que también funciona como un pilar económico para los chancheros autorizados y los puntos de venta en toda la geografía colombiana. La frecuencia diaria del sorteo asegura un flujo constante de actividad comercial y entretenimiento para los aficionados que siguen el evento día tras día.

Advertisement

Horarios Reglas Técnicas Participación

Los horarios oficiales para la realización del sorteo El Paisita 1 están estrictamente definidos por la autoridad loterística para garantizar la puntualidad en el cierre de apuestas. De lunes a sábado, el sorteo se realiza a la 1:00 p.m. en hora colombiana, lo que permite a los apostadores planificar sus compras antes de la mediodía. Para los domingos y festivos, la cita con la suerte se traslada a las 2:00 p.m., adaptándose a los días de descanso de la población.

Para participar, el apostador debe seleccionar una combinación de cuatro cifras o menos, dependiendo de la modalidad elegida como las últimas cifras o la pata. El sistema permite definir el valor económico a invertir, pagando la cantidad exacta que se desea apostar en el sistema autorizado. El premio principal se otorga cuando los cuatro números elegidos coinciden en orden exacto con el resultado oficial, aunque existen premios alternativos por acertar tres o dos cifras finales.

Tabla Pagos Valor Apostado Modalidades

La estructura de pagos de El Paisita 1 se basa en el valor exacto apostado, ofreciendo retornos escalonados según la precisión de la jugada. Para la categoría de cuatro cifras en Súper pleno, el premio es de $4.500 por cada peso apostado, representando la máxima recompensa del sorteo. En la modalidad de cuatro cifras combinado o Súper combinado, el valor asciende a $308 por cada peso invertido, ofreciendo una alternativa de riesgo y recompensa diferenciada.

Las categorías intermedias y menores también cuentan con pagos específicos que fomentan la participación continua. El premio por tres cifras en Pleno es de $400 por cada peso apostado, mientras que el combinado de tres cifras ofrece $83. Para los jugadores que buscan coincidencias más breves, la pata de dos cifras paga $50 por peso, y la uña de una sola cifra proporciona $5, asegurando que toda apuesta tenga potencial de retorno.

Advertisement

Requisitos Legales Cobro Premios Tiquetes

La normativa vigente exige el cumplimiento de estrictos requisitos para el cobro de cualquier premio, independientemente de su monto. El formulario original de la apuesta, conocido como tiquete de chance, debe presentarse en perfecto estado físico, sin enmendaduras, tachaduras, roturas ni manchas de humedad o borrado. Además, el código de barras o el pin de seguridad debe ser completamente legible para facilitar la validación electrónica en el punto de venta.

Es obligatorio presentar un documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía o de extranjería, excluyéndose las aceptaciones de fotocopias. El tiquete debe ser cobrado por un mayor de edad, y las obligaciones adicionales varían según el valor del premio. Para montos menores a 48 UVT, solo se requieren los documentos básicos y el tiquete ganador. Entre 48 y 181 UVT se exige diligenciar formularios de identificación como SIPLAFT.

Los premios superiores a 182 UVT requieren formatos especiales de identificación de pagos y una certificación bancaria reciente de no mayor a 30 días a nombre del ganador para desembolsos por transferencia electrónica. Los jugadores digitales deben presentar la clave de venta o comprobante electrónico junto con su identificación. Legalmente, se aplica un descuento del 20 por ciento por retención en la fuente sobre premios que superen el tope de 48 UVT.