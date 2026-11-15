Resultados y Pagos del Paisita Noche 15 Noviembre 2026

Descubre los horarios, premios y requisitos oficiales para cobrar el sorteo del Paisita Noche del 15 de noviembre de 2026 en Colombia.

El sorteo matutino El Paisita Día mantiene su posición como la opción preferida para los almuerzos en Colombia, pero ha sido el Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, quien se ha consolidado como el ritual indispensable para el cierre de jornada de miles de apostantes. Este evento, que cuenta con la supervisión estricta de la Lotería de Medellín, se distingue por su agilidad y por un elemento único: la selección de un animal específico que acompaña al número ganador, diferenciándolo claramente de otros chances tradicionales.

Horarios y Transmisiones del Sorteo

A diferencia de la versión de la tarde, El Paisita Noche ajusta sus horarios estratégicamente para alinearse con el horario estelar de la televisión regional y nacional. Los sorteos entre lunes y sábado se llevan a cabo puntualmente a las 6:00 p. m., mientras que los domingos y festivos se celebran a las 8:00 p. m. La transmisión en vivo se realiza por el canal Teleantioquia, lo que permite a los apostantes verificar sus tiquetes y resultados en tiempo real, garantizando transparencia y confianza en el proceso.

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Características Únicas del Chance

Este tipo de sorteo ofrece múltiples formas de ganar, adaptándose a diferentes presupuestos mediante modalidades como Las 4 cifras o Súper Pleno, que paga $4.500 por cada peso apostado. Muchos jugadores combinan su número con figuras animales como el Delfín, el Conejo o el Zorro, lo cual puede incrementar significativamente el premio en modalidades especiales como el Suertudo. Además, se extrae una quinta balota, idéntico a su versión diurna, permitiendo acceder a premios adicionales por combinaciones de tres y cuatro cifras, lo que añade una capa extra de emoción y posibilidades para los participantes.

Escala de Premios y Pagos

El chance premia diversos niveles de aciertos según la cantidad de cifras acertadas en el número ganador establecido. Si un apostante logra las cuatro cifras en el orden exacto, obtiene el Súper Pleno con un pago de $4.500 por cada peso apostado. Si acierta las cuatro cifras en cualquier orden, recibe el premio de Súper Combinado con $308 por cada peso. Quienes acierten tres cifras en el orden exacto ganan el Pleno con $400 por cada peso apostado, mientras que el combinado de tres cifras entrega $83 por cada peso. También existen premios para aciertos parciales: acertar dos cifras o Pata paga $50 por cada peso apostado, y acertar una cifra o Uña otorga $5 por cada peso apostado.

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Requisitos para Cobrar Premios

Si el premio es inferior a 48 UVT ($2.259.120), el dinero se puede cobrar directamente en los puntos de red autorizados como Paga Todo o Puntos de Suerte en Santander, presentando el tiquete original y la cédula. Para premios inferiores a $500.000 COP, se puede acudir a cualquier punto de venta autorizado o caja de la red operadora presentando el tiquete y documento. Sin embargo, si el premio supera dicho monto, se aplica el 20 % de retención en la fuente por ganancia ocasional y se debe acudir a cajas principales llenando un formato de identificación.

Procedimientos para Premios Mayores

En el caso de que el premio supere las 182 UVT, la normatividad exige presentar una certificación bancaria vigente expedida con máximo 30 días de anterioridad a nombre del ganador. El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Para cualquier monto, es indispensable presentar el formulario original de la apuesta en perfecto estado, sin enmendaduras o daños, junto con un documento de identidad original de mayor de edad, ya que las fotocopias no son aceptadas y solo los mayores de edad pueden reclamar premios de juegos de suerte y azar.