Descubre los resultados de El Paisita Noche del 19 de noviembre de 2026, horarios de Teleantioquia y los premios por animal, cifras y cobros en Colombia.

El Paisita Noche, oficialmente conocido como el sorteo Paisita 2, se consolida cada noche como el ritual favorito de cierre de jornada para miles de colombianos. La Lotería de Medellín vigila este evento con gran dinamismo, ofreciendo una experiencia única en la que la selección de un animal específico acompaña al número ganador principal. Esta característica distingue al sorteo de la noche de otras loterías regionales del país.

Horarios y Transmisión del Sorteo Nocturno

La Lotería de Medellín ajusta cuidadosamente sus horarios para alinearse con la programación estelar de la televisión regional y nacional. Durante los días de lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo puntualmente a las 6:00 p. m. En cambio, los domingos y días festivos, la transmisión se retrasa hasta las 8:00 p. m. para adaptarse a la disponibilidad de los apostadores.

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Todas las extracciones se transmiten en vivo por el canal Teleantioquia. Esta plataforma permite a los jugadores verificar sus tiquetes en tiempo real, asegurando la transparencia del proceso. Para el jueves 19 de noviembre de 2026, el público ya conoce el resultado final con su número y el animal correspondiente.

Estructura de Premios y el Elemento Animal

El sorteo Paisita 2 ofrece múltiples modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes presupuestos y niveles de riesgo. El premio máximo, conocido como Súper Pleno, se otorga si el apostador acierta las cuatro cifras en el orden exacto, pagando $4.500 por cada peso invertido. Si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden, el premio Súper Combinado entrega $308 por cada peso apostado.

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Los premios intermedios también son significativos. El acierto de tres cifras en orden exacto genera el premio Pleno, que paga $400 por peso, mientras que el combinado de tres cifras ofrece $83. Incluso los aciertos parciales son recompensados: dos cifras (Pata) pagan $50 por peso y una cifra (Uña) otorga $5 por peso apostado.

Además de las cifras, el elemento animal es clave para aumentar los premios. Muchas personas combinan sus números con figuras como el Delfín, el Conejo o el Zorro. Acertar el animal junto con las cifras puede incrementar sustancialmente el premio en modalidades especiales como el Suertudo. También se extrae una quinta balota, permitiendo premios adicionales por combinaciones de tres y cuatro cifras.

Procedimientos y Requisitos para Cobrar Premios

La Lotería de Medellín establece un protocolo claro para el cobro de ganancias según el valor del premio. Para montos menores a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, los ganadores pueden retirar el dinero directamente en puntos de red autorizados. Establecimientos como Paga Todo o los Puntos de Suerte en Santander permiten este cobro inmediato.

Si el premio supera los $500.000 COP, el proceso cambia. Los ganadores deben acudir a oficinas o cajas principales habilitadas y diligenciar por completo el formato de identificación del ganador que proporciona la empresa operadora. Es importante destacar que si el premio excede las 182 UVT, se requiere presentar una certificación bancaria vigente expedida en un máximo de 30 días.

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Para cualquier monto, existen requisitos obligatorios inalienables. El tiquete original debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras o daños por humedad, y el código de barras debe ser completamente legible. Asimismo, se exige el documento de identidad original de mayor de edad. Si el premio supera el monto de 48 UVT, la normativa aplica automáticamente una retención en la fuente del 20 por ciento por ganancia ocasional.