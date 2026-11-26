Conoce los horarios, premios y requisitos para cobrar en La Caribeña Día del 26 de noviembre 2026. Información oficial de Edusuerte y SuperGiros.

El jueves 26 de noviembre de 2026, la lotería La Caribeña Día llevó a cabo su sorteo diario autorizado por Edusuerte en el departamento del Atlántico. Esta emisora de juego, que se transmite todos los días a las 2:34 de la tarde, continuó ofreciendo una oportunidad de participación a los colombianos a través de su señal en Telecaribe y los puntos autorizados de apuestas.

Horario y Canales de Transmisión del Sorteo

La Caribeña Día mantiene una rutina constante de transmisión para facilitar la participación de sus jugadores en el departamento del Atlántico. El sorteo se realizó el jueves 26 de noviembre de 2026, cumpliendo con el horario establecido de las 2:34 de la tarde. Los apostadores tuvieron la opción de seguir el minuto a minuto del proceso a través de la señal de Telecaribe o directamente en los puntos de venta físicos autorizados. Este mecanismo garantiza que el evento sea accesible para la población regional, manteniendo la transparencia necesaria en cada lanzamiento de las cifras.

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Mecanismos de Ganancia y Tabla de Premios

El sistema de La Caribeña Día ofrece diversas modalidades de apuesta que recompensan la acierto de las cifras con montos específicos. Para ganar el premio mayor conocido como Pleno en 4 cifras, el apostador debe acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo o apostado, recibiendo $4.500 por cada $1 apostado. Alternativamente, la modalidad combinada de 4 cifras otorga $308 por cada dólar invertido, incluso si el orden no es perfecto.

Las opciones de premio inferior también son atractivas para los participantes. Acertar las 3 cifras en orden (Pleno) genera $400 por cada peso apostado, mientras que la opción combinada paga $83 por cada unidad invertida. Para quienes buscan aciertos parciales, acertar las 2 últimas cifras en orden (Pata) devuelve $50 por cada peso, y asegurar la última cifra (Uña) permite obtener $5 por cada apuesta realizada.

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Seguridad y Transparencia de Operadores Autorizados

En Colombia, los operadores autorizados como La Caribeña Día funcionan bajo estrictos marcos legales supervisados por Edusuerte. Su función principal es actuar como garantes de la transparencia, asegurando que cada peso apostado cuente con respaldo técnico y jurídico sólido. El proceso de apuesta es impecable desde el momento en que el jugador recibe su tiquete, garantizando la validez de la jugada ante cualquier posible reclamo.

La trazabilidad total es un componente esencial de la seguridad en este sistema. Cada movimiento financiero queda registrado en sistemas supervisados, lo que permite seguir la ruta del dinero desde la apuesta inicial hasta el pago final del premio. Además, los operadores custodian los datos personales del apostador, protegiendo la información contra terceros y evitando riesgos asociados con redes de fraude digital.

Requisitos para Cobrar Premios en SuperGiros

Los ganadores de La Caribeña Día deben reclamar sus premios en el mismo punto de venta autorizado de SuperGiros donde adquirieron el tiquete, siempre que el monto sea menor. Para premios mayores, el reclamo se realiza en las oficinas principales del operador regional. El proceso físico exige presentar el tiquete original en perfecto estado, sin enmendaduras, tachones ni roturas.

La identidad del ganador debe verificarse mediante la presentación de un documento de identidad original vigente, que puede ser cédula de ciudadanía física o cédula digital. En la mayoría de los puntos de venta, también se solicita llenar el reverso del tiquete con el nombre, firma, cédula y teléfono. Para montos significativos, es obligatorio diligenciar un formato de identificación de ganadores (formulario SIPLAFT), adjuntar copia de la cédula por ambos lados y, en ocasiones, aportar certificación bancaria para pagos por transferencia.

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Plazo Legal para la Reclamación de Premios

El tiempo tiene un límite estricto para la cobrabilidad en el juego legal colombiano. El ganador tiene exactamente un año a partir de la fecha de realización del sorteo para cobrar el premio de La Caribeña Día. Vencido ese término legal, opera la prescripción extintiva del derecho, lo que significa que el dinero no puede ser reclamado posteriormente.

Es fundamental destacar que el término de prescripción se interrumpe con la sola presentación del documento ganador al operador. Esta acción oficial detiene el reloj legal, asegurando que el apostador conserve sus derechos sobre el premio independientemente del tiempo que haya transcurrido desde el sorteo del jueves 26 de noviembre de 2026.