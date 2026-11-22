Descubre los premios y formas de jugar en La Caribeña Día del 22 de noviembre de 2026. Conoce los rangos de pago de hasta $4.500 y los requisitos para cobrar.

El domingo 22 de noviembre de 2026, los apostantes en Colombia centraron su atención en el sorteo de La Caribeña Día, una lotería autorizada por el ente regulador Edusuerte para el departamento del Atlántico. Este juego cotidiano se lleva a cabo diariamente a las 2:34 de la tarde, consolidándose como una de las opciones de azar más populares del país. El evento fue transmitido en vivo a través de la señal de Telecaribe, permitiendo que la ciudadanía siga el minuto a minuto del sorteo Caribeña 1 desde sus hogares u oficinas.

Los mecanismos de participación en La Caribeña Día se estructuran alrededor de la precisión numérica y la flexibilidad en las combinaciones apostadas. Para asegurar la victoria, los jugadores pueden buscar diferentes niveles de coincidencia con los números ganadores extraídos. Las opciones incluyen acertar las cuatro cifras en su orden exacto, obtener las cuatro cifras en desorden, o enfocarse en las tres y dos últimas cifras en orden o al azar. Esta variedad de modalidades permite a los participantes ajustar sus estrategias según su presupuesto y tolerancia al riesgo.

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Tabla de premios por peso apostado en Caribeña Día

La estructura de pagos de La Caribeña Día recompensa significativamente las apuestas acertadas, con montos que se aplican por cada peso invertido. Para quienes logran el pleno de cuatro cifras exactas, el premio alcanza los $4.500. En la modalidad de combinado de cuatro cifras, se otorgan $308 por cada peso apostado. Si el acierto se centra en tres cifras al pleno, el retorno es de $400, mientras que el combinado de tres cifras devuelve $83.

Los niveles de premiación continúan descendiendo para apuestas más específicas, garantizando retornos accesibles para una base amplia de usuarios. Acertando dos cifras en orden se obtiene $50, y la apuesta mínima de una sola cifra, conocida como uña, paga $5 por cada peso invertido. Esta escala de pagos, regulada por Edusuerte, asegura transparencia en las ganancias potenciales antes de que se realice cualquier jugada en los puntos autorizados.

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Roles y seguridad en los operadores de chance en Colombia

En Colombia, entidades como La Caribeña Día, autorizadas por Edusuerte, no funcionan meramente como puntos de venta, sino como pilares de un sistema de seguridad robusto diseñado para proteger al ciudadano. Estos operadores actúan como garantes de transparencia, asegurando que cada peso apostado cuente con un respaldo legal y técnico sólido. Su labor principal es mantener la integridad del proceso desde el momento en que el jugador recibe su tiquete hasta el pago final del premio.

Para garantizar la fiabilidad de cada sorteo, los operadores autorizados cumplen con protocolos estrictos de emisión de comprobantes oficiales que validan la apuesta. Cada movimiento financiero queda registrado en sistemas supervisados que ofrecen trazabilidad total, permitiendo rastrear la ruta del dinero desde la transacción inicial hasta el desembolso del premio. Además, protegen estrictamente la custodia de datos personales, evitando que la información sensible de los apostadores caiga en manos de terceros o redes fraudulentas.

Requisitos y plazos para cobrar premios de La Caribeña Día

Los ganadores de La Caribeña Día pueden reclamar sus premios en el mismo punto de venta autorizado de SuperGiros donde adquirieron el tiquete, si el valor es menor, o en las oficinas principales del operador regional para premios mayores. Para realizar el cobro físico en cualquier sede, es obligatorio presentar el tiquete original en perfecto estado, libre de enmendaduras o roturas, junto con el documento de identidad original, ya sea físico o digital vigente.

Además de los documentos de identificación, los ganadores deben llenar el reverso del tiquete con su nombre, firma, cédula y teléfono. En el caso de premios de mayor cuantía, se exige diligenciar un formato de identificación de ganadores (formulario SIPLAFT) y adjuntar copia de la cédula por ambos lados. También se puede solicitar una certificación bancaria si el pago se procesa mediante transferencia. El tiempo límite para cobrar es de un año a partir de la fecha del sorteo, vencimiento tras el cual opera la prescripción extintiva del derecho, la cual se interrumpe con la sola presentación del documento al operador.