Descubre el número ganador 9826 de La Caribeña Noche del 23 de noviembre de 2026. Conoce premios, impuestos y cómo cobrar tu boleto de Lotería Caribeña.

El sorteo nocturno de la Lotería Caribeña correspondiente al lunes 23 de noviembre de 2026 arrojó como número ganador definitivo el 9826. Este resultado cierra la jornada de juegos de azar más populares de Colombia para esta fecha específica, ofreciendo a los participantes la oportunidad de reclamar premios basados en la coincidencia de cifras exactas. La hora clave para este sorteo fue a las 10:34 p.m., cumpliendo con la programación habitual de la entidad para los días laborables.

Resultados del sorteo de noviembre 2026

El número premiado en esta edición nocturna fue el 9826, el cual permite a los jugadores acceder a distintas categorías de premios según la modalidad de apuesta seleccionada. Las tres primeras cifras del resultado corresponden al 982, mientras que las tres últimas cifras son el 826. Adicionalmente, se clasifica como La Quinta con la combinación completa 9826-1, lo que determina el pago inmediato para quienes jugaron esta opción específica en los puntos de venta autorizados.

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Mecánica y plan de premios detallados

Para participar en La Caribeña Noche, los apostantes deben seleccionar un número de cuatro dígitos entre el 0000 y el 9999. Una vez definido el número, el jugador establece el monto económico que desea invertir, siendo este factor determinante junto con las cifras acertadas para calcular el retorno financiero. El plan de pagos habitual establece que una apuesta con 4 cifras directas, conocida como Pleno, paga 4.500 pesos por cada peso apostado. Las apuestas combinadas con 4 cifras devuelven 208 pesos por cada peso invertido, mientras que 3 cifras directas otorgan 400 pesos.

Las opciones con menor coincidencia numérica también ofrecen retornos significativos dentro del ecosistema de juegos de azar nacional. Tres cifras combinadas pagan 83 pesos por cada peso apostado, y dos cifras, conocidas como Pata, otorgan 50 pesos por cada unidad de apuesta. Finalmente, acertar una sola cifra, o Uña, genera un premio de 5 pesos por cada peso apostado, ofreciendo una alta frecuencia de pequeños premios para la base de jugadores habituales.

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Normativa fiscal y base de cálculo impositiva

Las ganancias obtenidas de la lotería en Colombia están sujetas al Impuesto de Ganancia Ocasional, tratado legalmente como una renta ocasional. Este tributo se aplica cuando el monto del premio supera el umbral de la base gravable establecido por la normativa vigente. Para 2024, el umbral exento se sitúa en 6.000 UVT, utilizando el valor de la Unidad de Valor Tributario de aproximadamente 42.410 pesos colombianos. Este cálculo eleva el límite exento a unos 254.460.000 pesos colombianos antes de iniciar la carga impositiva.

La tarifa impositiva para estos casos se calcula aplicando un porcentaje del 20% únicamente sobre el monto que excede el umbral exento mencionado anteriormente. Es crucial que los ganadores verifiquen la normativa actual y consulten con un asesor fiscal, ya que la ley puede variar y es necesario cumplir con todos los requisitos legales para evitar sanciones. El cumplimiento de estas obligaciones tributarias es un paso indispensable para la legalización y entrega efectiva de los premios mayores a los colombianos.

Procedimiento legal para cobrar el premio

El lema 'quien la gana es quien la goza' rige la entrega de premios en La Caribeña Noche, pero requiere el cumplimiento de estrictos protocolos de identidad. El tiquete original debe presentarse en perfecto estado, sin roturas, tachaduras o errores en el código de barras y pin de seguridad. Asimismo, se exige la presentación de un documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía o de extranjería, descartando fotocopias o contraseñas sin hologramas para garantizar la seguridad de la transacción.

Los requisitos adicionales varían según el valor total del premio en unidades de valor tributario (UVT). Para premios menores a 48 UVT, solo se requieren los documentos básicos y el tiquete en el punto de venta. Entre 48 y 181 UVT, se debe diligenciar un formulario de identificación o formatos de control como el SIPLAFT. Para montos superiores a 182 UVT, se exige certificación bancaria reciente (no mayor a 30 días) y se realiza el desembolso por transferencia electrónica en una oficina autorizada del operador.