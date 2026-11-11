Resultados y Premios del Paisita Noche 11 noviembre 2026

Descubre el ganador del Paisita Noche del 11 de noviembre de 2026, horarios de sorteo, lista completa de premios y requisitos legales para cobrar tu premio en Colombia.

El sorteo del Paisita Noche, organizado por la Lotería de Medellín, finalizó el miércoles 11 de noviembre de 2026 con la confirmación del número ganador 6949. Este resultado, que también designa al animal de la suerte, identifica al Zorro como el símbolo asociado a la victoria de esta jornada específica. La Lotería de Medellín mantiene este evento como uno de los rituales diarios más importantes para los jugadores en Colombia.

Este chance nocturno, conocido oficialmente como El Paisita 2, ha consolidado su espacio en la rutina de los colombianos. A diferencia de la versión diurna, el sorteo nocturno se ha diseñado para sincronizarse con los horarios de mayor audiencia televisiva. La transmisión en vivo por el canal Teleantioquia permite a los apostadores verificar sus tiquetes en tiempo real, garantizando transparencia y dinamismo en el proceso de selección.

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Horarios y Transmisiones Oficiales

Los horarios del Paisita Noche se ajustan para maximizar la participación durante la noche. De lunes a sábado, el sorteo se realiza a las 6:00 p.m., ofreciendo un cierre de jornada temprano. Para los días domingos y festivos, el evento se celebra a las 8:00 p.m., permitiendo una mayor concentración de público. Esta estructura horaria asegura que el juego esté disponible en momentos de mayor disponibilidad para los ciudadanos.

La transmisión televisiva es el canal principal para la divulgación de resultados. Teleantioquia se encarga de emitir el sorteo en vivo, lo que facilita la consulta inmediata de los números ganadores. Los apostadores pueden confiar en esta fuente oficial para confirmar sus apuestas sin necesidad de esperar actualizaciones por medios digitales o físicos.

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Estructura de Premios y Modalidades

El sistema de premios del Paisita Noche es diverso y adaptable a diferentes presupuestos. El premio mayor corresponde al Súper Pleno, que requiere acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Este premio paga $4.500 por cada peso apostado. Los apostadores que logren este resultado obtienen la máxima recompensa disponible en la modalidad estándar.

Existen otras categorías de aciertos que ofrecen retornos significativos. El Súper Combinado, que premia las cuatro cifras en cualquier orden, ofrece un pago de $308 por cada peso apostado. Para quienes aciertan tres cifras en el orden exacto, el premio se denomina Pleno y paga $400 por cada peso apostado. El combinado de tres cifras entrega $83 por cada peso apostado, cubriendo variantes de aciertos parciales.

Los premios menores también están bien definidos para incentivar la participación. Acertar dos cifras, conocido como Pata, paga $50 por cada peso apostado. La categoría de Uña, que requiere acertar una sola cifra, otorga $5 por cada peso apostado. Esta escalera de premios permite que múltiples jugadores obtengan retornos incluso con aciertos parciales.

El Elemento del Animal y la Quinta Cifra

Una característica distintiva del Paisita Noche es la elección del animal que acompaña al número ganador. Los apostadores a menudo combinan su número con figuras como el Zorro, el Delfín o el Conejo. Acertar el animal junto con las cifras puede incrementar el premio en modalidades especiales como el Suertudo. Este componente añade una capa adicional de estrategia y emoción al juego.

Además del animal, el sorteo extrae una quinta balota conocida como la Quinta Cifra. Esta balota adicional permite acceder a premios adicionales por combinaciones de tres y cuatro cifras. La presencia de la quinta cifra expande las oportunidades de ganar, ofreciendo más vías para que los tiquetes resulten favorecidos en las categorías de premios.

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Requisitos Legales para Cobrar Premios

Para cobrar premios menores a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, los ganadores pueden acudir a puntos de red autorizados. Establecimientos como Paga Todo o Puntos de Suerte en Santander permiten el cobro directo. Es necesario presentar el tiquete original y la cédula de ciudadanía o de extranjería. Este proceso es inmediato y no requiere trámites bancarios complejos.

Si el premio supera el monto de 48 UVT, se aplica una retención en la fuente del 20 % por ganancia ocasional. Los premios iguales o superiores a $500.000 COP requieren acudir a oficinas o cajas principales habilitadas. En estos casos, es obligatorio diligenciar el formato de identificación del ganador proporcionado por la Lotería de Medellín.

Para premios superiores a 182 UVT, la normatividad exige una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Todos los reclamantes deben ser mayores de edad y presentar el documento de identidad original sin copias.

El estado del tiquete es fundamental para el cobro exitoso. El documento debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras, roturas, ni estar mojado o borroso. El código de barras o pin de seguridad debe ser completamente legible. Estos requisitos aseguran la validez legal de la apuesta y la seguridad en la entrega de los premios a los ganadores legítimos.