Resultados y Reglas de La Caribeña Día 11 noviembre 2026

Conoce los premios, horarios y requisitos para cobrar en La Caribeña Día del 11 de noviembre de 2026. Guía oficial de Edusuerte y SuperGiros.

El miércoles 11 de noviembre de 2026, la lotería La Caribeña Día celebró su sorteo diario programado a las 2:34 de la tarde bajo la autorización exclusiva de Edusuerte para el departamento del Atlántico. Este evento, que forma parte de la oferta de juegos de chance más tradicional en la Costa Caribe colombiana, permitió a los jugadores verificar sus apuestas mediante la señal de Telecaribe o en puntos autorizados de apuestas distribuidos por todo el territorio nacional.

Mecanismo de Premios y Pagos Garantizados

La estructura de pagos de La Caribeña Día está diseñada para recompensar diversos niveles de acierto numérico con montos específicos por cada peso apostado. Los participantes pueden obtener un premio de $4.500 si aciertan las cuatro cifras en orden exacto, mientras que el pago combinado para estas mismas cuatro cifras asciende a $308 por unidad invertida.

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Para quienes aciertan tres cifras en orden correcto, el retorno es de $400 por cada peso jugado, reduciéndose a $83 en la modalidad combinada de tres cifras. El sistema también reconoce el acierto de dos cifras consecutivas con $50, conocido como Pata, y una sola cifra final con $5, denominado Uña, asegurando oportunidades de ganancia constantes.

Seguridad y Transparencia Operativa

Los operadores autorizados en Colombia, incluyendo La Caribeña Día, funcionan como garantes esenciales de la transparencia financiera y legal para los ciudadanos. Su rol principal implica asegurar que cada peso apostado cuente con un respaldo técnico sólido y cumpla estrictamente con el marco regulatorio vigente durante todo el proceso de juego.

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Para mantener la confianza del público, estos entes cumplen con la emisión de comprobantes oficiales que validan la apuesta ante cualquier reclamo posterior. Además, garantizan una trazabilidad total donde cada movimiento financiero queda registrado en sistemas supervisados, permitiendo rastrear la ruta completa desde la inversión inicial hasta el desembolso del premio.

Requisitos Específicos para Cobrar Premios

La reclamación de premios en La Caribeña Día depende del monto obtenido y se realiza en el punto de venta autorizado de SuperGiros donde se adquirió el tiquete original, o en las oficinas principales del operador regional para premios mayores. Es imperativo presentar el documento de identidad original, ya sea cédula física o digital vigente, junto con el tiquete en perfecto estado.

Los solicitantes deben llenar el reverso del formulario original con nombre, firma, cédula y teléfono; para montos altos, se exige diligenciar el formato SIPLAFT y adjuntar copia de ambos lados de la cédula. Esta documentación adicional puede incluir certificación bancaria si el pago se procesa mediante transferencia electrónica para mayor seguridad.

Plazos Legales y Prescripción de Derechos

La normativa colombiana establece un plazo estricto de un año calendario a partir de la fecha del sorteo para que el ganador reclame su premio de juego de azar. Vencido este término legal, opera la prescripción extintiva del derecho, lo que significa que el dinero no podrá ser cobrado y se pierde la oportunidad de recibir el fondo correspondiente.

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Este periodo de prescripción se interrumpe formalmente con la sola presentación del documento ganador al operador autorizado, protegiendo así los derechos del participante. Mantener los registros físicos intactos y cumplir con los tiempos establecidos son pasos fundamentales para asegurar que La Caribeña Día continúe siendo una opción segura y transparente para los apostadores en toda Colombia.