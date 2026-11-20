Conozca los resultados, premios y cómo cobrar su premio de La Caribeña Día del 20 de noviembre de 2026. Guía completa con datos oficiales de Edusuerte.

El viernes 20 de noviembre de 2026, La Caribeña Día celebra un nuevo sorteo diario que mantiene su posición como una de las loterías de mayor arraigo y popularidad en el departamento del Atlántico y en todo el territorio colombiano. Autorizada oficialmente por la Unidad de Regulación, Planeación y Desarrollo del Sector de Turismo, Conocida como Edusuerte, esta lotería sigue su cronograma estricto de juego, celebrando cada emisión puntualmente a las 2:34 de la tarde. Para los aficionados y jugadores recurrentes, este día representa una oportunidad más para participar en uno de los chance más tradicionales del país, con una infraestructura de distribución que abarca desde la señal de televisión hasta puntos físicos de venta.

Resultados Oficiales y Cifras Ganadoras

Los números ganadores del sorteo de La Caribeña Día correspondiente al viernes 20 de noviembre de 2026 han sido definidos y publicados para los apostantes. El resultado se estructura en las categorías tradicionales que definen los premios principales y complementarios de esta lotería diaria. Es fundamental revisar las tres primeras cifras y las tres últimas cifras para determinar si se ha ganado el premio mayor o alguno de los grados inferiores. La Quinta, una de las categorías más codiciadas, requiere la acertividad en cuatro cifras. La transparencia en la divulgación de estos datos permite a los jugadores verificar sus apuestas con total claridad y seguridad.

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Reglas de Juego y Estructura de Premios

La mecánica de La Caribeña Día ofrece diversas formas de ganar, adaptadas a diferentes niveles de riesgo y presupuesto. Para ganar el premio máximo, conocido como Pleno, es necesario acertar las cuatro cifras en orden exacto del sorteo. Los apostantes también tienen la oportunidad de ganar acertando las cuatro cifras en desorden, así como en combinaciones de tres o dos cifras. Los premios por cada peso apostado varían significativamente según la complejidad del juego. El premio de 4 cifras Pleno otorga $4.500 por cada $1 apostado, mientras que el 4 cifras combinado entrega $308. Los premios bajan progresivamente: 3 cifras Pleno paga $400, combinado $83, 2 cifras Pata $50, y 1 cifra Uña $5. Esta escala permite a los jugadores elegir su estrategia de juego con precisión.

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Dónde Comprar y Seguridad en el Sistema

La accesibilidad es un pilar fundamental en la operación de La Caribeña Día. Los tiquetes se pueden adquirir en los puntos de venta físicos autorizados de SuperGiros, que operan en todo el territorio colombiano, así como a través de las redes transaccionales de apuestas de cada departamento. Además, el sorteo puede seguirse en tiempo real a través de la señal de Telecaribe o en los puntos autorizados de apuestas. La seguridad en el juego es garantizada por los operadores autorizados, quienes actúan como garantes de la transparencia. El proceso está diseñado para proteger al ciudadano, asegurando que cada peso apostado esté respaldado por un marco legal y técnico sólido. Los operadores cumplen con la emisión de comprobantes oficiales, la trazabilidad total de los movimientos en sistemas supervisados y la custodia de datos personales, evitando fraudes.

Procedimientos para Cobrar Premios y Plazos

El cobro de los premios de La Caribeña Día se realiza en el mismo punto de venta autorizado donde se adquirió el tiquete, si el valor es menor, o en las oficinas principales del operador regional para premios mayores. Para reclamar un premio de forma física, el ganador debe presentar el tiquete original en perfecto estado, sin enmendaduras, tachones ni roturas, junto con su documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía física o digital vigente. Es necesario llenar el reverso del tiquete con nombre, firma, cédula y teléfono. Para premios mayores, se requiere diligenciar un formato de identificación de ganadores, adjuntar copia de la cédula y, en algunos casos, certificación bancaria. El ganador tiene un año a partir de la fecha del sorteo, es decir, hasta el 20 de noviembre de 2027, para cobrar su premio, vencido el cual opera la prescripción extintiva del derecho.