Descubre los resultados, horarios y pagos del Paisita 1. Sorteo diario de la Lotería de Medellín con premios de hasta 4.500 pesos por apuesta.

El miércoles 18 de noviembre de 2026, se celebró el sorteo del Paisita Día, también conocido técnicamente como El Paisita 1. Este chance, autorizado institucionalmente por la Lotería de Medellín, sigue siendo uno de los juegos de azar más populares en Colombia. La entidad ha consolidado esta modalidad como un referente de confianza para los apostadores en Antioquia y el resto del territorio nacional.

Mecánica y Horarios del Sorteo Diario

El sorteo se realiza con una frecuencia diaria que permite a los jugadores participar constantemente. La Lotería de Medellín establece un horario fijo para la realización del evento. De lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo a la 1:00 p.m. hora colombiana. Durante los domingos y días festivos, la cita con la suerte se traslada a las 2:00 p.m.

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Para participar, los apostadores deben seleccionar una combinación de hasta cuatro cifras. Las modalidades principales incluyen la apuesta por las tres primeras o tres últimas cifras. También existe la opción de apostar por la pata, que consiste en las dos últimas cifras, o por la uña, que es la última cifra individual.

Estructura de Premios y Pagos por Apuesta

La estructura de premios del Paisita 1 está diseñada para ofrecer ganancias escalonadas según la cantidad de aciertos. El pago más alto se otorga en la modalidad Súper pleno, donde se aciertan las cuatro cifras exactas. Este premio asciende a 4.500 pesos por cada peso apostado en el tiquete.

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Para quienes aciertan las cuatro cifras en orden diferente, el pago es de 308 pesos por cada peso apostado. Si el jugador coincide con tres cifras exactas, recibe 400 pesos por cada peso apostado. La opción combinada de tres cifras otorga 83 pesos por cada peso apostado.

Los premios menores también tienen una distribución clara. Aciertar las dos últimas cifras, conocido como pata, garantiza 50 pesos por cada peso apostado. Finalmente, acertar la uña, es decir, una sola cifra, otorga 5 pesos por cada peso apostado. Estos montos se aplican sobre la inversión real realizada por el jugador.

Requisitos para el Cobro de Premios

La Lotería de Medellín exige documentos específicos para procesar el cobro de cualquier premio. El tiquete original es el comprobante obligatorio. Debe presentarse en perfecto estado físico, sin enmendaduras, tachaduras, roturas, ni estar mojado o borroso. El código de barras o pin de seguridad debe ser completamente legible para el sistema de validación.

Además del tiquete, se requiere el documento de identidad original del ganador. Se aceptan cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. No se aceptan fotocopias bajo ninguna circunstancia. El cobro debe ser realizado por una persona mayor de edad que haya comprado la apuesta.

Diferencias según el Valor del Premio

Los procedimientos varían según el monto total ganado. Para premios menores a 48 UVT, solo se exigen los documentos básicos y el tiquete original en el punto de venta. Para premios entre 48 y 181 UVT, se debe diligentar un formulario de identificación del ganador.

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Este nivel requiere formatos de control, como el SIPLAFT según aplique a la normativa vigente. Para premios superiores a 182 UVT, se exigen formatos especiales de identificación de pagos. También se solicita una certificación bancaria reciente con una antigüedad máxima de 30 días a nombre del ganador.

Si la apuesta se realizó digitalmente a través de plataformas autorizadas, el ganador debe presentar la clave de venta o comprobante electrónico. Este documento se entrega junto con el documento de identidad en los puntos de servicio habilitados por la Lotería de Medellín.

Retención Fiscal y Consideraciones Finales

La normativa fiscal colombiana aplica sobre los premios obtenidos en este sorteo. Se aplica un descuento del 20 por ciento por concepto de retención en la fuente. Este tributo se calcula sobre ganancias ocasionales.

La retención solo se aplica a los premios que superan el tope establecido de 48 UVT. Los premios por debajo de este límite no sufren deducción fiscal. Los jugadores deben estar al tanto de estos requisitos para asegurar el cobro efectivo de sus ganancias. La transparencia en el proceso garantiza la integridad del juego sorteado por la Lotería de Medellín.