Descubre el resultado exacto del sorteo de El Paisita Noche del 22 de noviembre de 2026, el animal ganador y la guía completa para cobrar premios.

El sorteo de El Paisita Noche, gestionado por la Lotería de Medellín, culminó su jornada del domingo 22 de noviembre de 2026 con un resultado específico que ha captado la atención de los apostadores regionales y nacionales. Este chance, conocido también como El Paisita 2, se ha consolidado como el ritual de cierre de jornada para miles de colombianos, ofreciendo una estructura de juego dinámica que incluye la elección de un animal acompañante del número ganador.

El número ganador registrado en este sorteo fue el 4588, acompañado por el animal Delfín. Esta combinación específica determina los premios en las modalidades especiales como el Suertudo, donde la sincronización entre las cifras y la figura animal incrementa significativamente el valor del premio. La Lotería de Medellín mantiene estricta vigilancia sobre la transparencia de este evento para garantizar la integridad del proceso.

Also read Resultados Caribeña Noche 20 noviembre 2026 y guía completa de apuestas

Horarios de transmisión en Teleantioquia

El Paisita Noche ajusta sus horarios de emisión para alinearse con los picos de audiencia de la televisión regional y nacional. En días laborales de lunes a sábado, el sorteo se realiza a las 6:00 p.m., mientras que los domingos y festivos la transmisión ocurre a las 8:00 p.m. Los resultados se transmiten en vivo por el canal Teleantioquia, permitiendo a los apostadores verificar sus tiquetes en tiempo real sin demoras ni interpretaciones erróneas de los datos.

Esta programación diferenciada respecto al sorteo diurno del Paisita Día permite que el evento nocturno funcione como un complemento estratégico para los jugadores que buscan diversificar sus posibilidades de acierto. La transmisión por Teleantioquia asegura que la información sobre el número 4588 y el animal Delfín llegue de manera oficial y verificada a todos los puntos de venta autorizados en el país.

Advertisement

Estructura de premios y pagos por aciertos

El sorteo ofrece múltiples formas de ganar diseñadas para adaptarse a diversos presupuestos, destacando el Súper Pleno que paga $4.500 por cada peso apostado si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto. El Súper Combinado, que paga $308 por cada peso apostado, recompensa a quienes aciertan las cuatro cifras en cualquier orden, ofreciendo una vía más accesible de premio.

Adicionalmente, el Plono premia $400 por cada peso apostado por acertar tres cifras en orden exacto, mientras que el combinado de tres cifras entrega $83 por cada peso apostado. Para aciertos parciales, la Pata de dos cifras paga $50 por cada peso apostado y la Uña de una cifra otorga $5 por cada peso apostado, garantizando oportunidades constantes de retorno para los apostadores.

La quinta balota, extraída junto con el número principal, permite acceder a premios adicionales por combinaciones de tres y cuatro cifras. Esta característica distingue al sorteo nocturno de otros chances del mercado, añadiendo una capa extra de complejidad y oportunidad para los jugadores que combinan sus números con animales como el Conejo o el Zorro.

Protocolos para el cobro de premios en UVT

Los requisitos para cobrar dependen estrictamente del valor monetario del premio. Para premios menores a 48 UVT ($2.259.120), se puede cobrar directamente en puntos de red autorizados como Paga Todo o Puntos de Suerte en Santander, presentando el tiquete original y la cédula de ciudadanía. Si el premio supera este monto, se aplica automáticamente una retención en la fuente del 20% por ganancia ocasional.

Advertisement

Los premios inferiores a $500.000 COP requieren acudir a cualquier punto de venta autorizado o caja de la red operadora con el tiquete y documento de identidad. Para montos iguales o superiores a $500.000 COP, es obligatorio acudir a las oficinas o cajas principales habilitadas y diligenciar el formato de identificación del ganador proporcionado por la empresa.

Si el premio supera 182 UVT, la normatividad exige presentar una certificación bancaria vigente expedida con máximo 30 días de anterioridad a nombre del ganador. En estos casos de alto valor, el pago se realiza exclusivamente por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles, asegurando la seguridad financiera de la transacción.

Condiciones obligatorias para reclamar el dinero

El formulario original de la apuesta debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras, roturas ni estar mojado o borroso. El código de barras o pin de seguridad debe ser completamente legible para el sistema de verificación de la Lotería de Medellín. No se aceptan fotocopias del documento de identidad, debiendo presentarse la cédula de ciudadanía o de extranjería original.

Es indispensable que el solicitante sea mayor de edad para poder reclamar cualquier premio de juegos de suerte y azar, y el tiquete debe ser cobrado por una persona que cumpla con este requisito legal. Estos estándares rigurosos protegen tanto al apostante como a la entidad organizadora, garantizando que los resultados como el 4588 y el Delfín del 22 de noviembre de 2026 se procesen con total transparencia.