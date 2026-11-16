Resumen completo del pico y placa en Cartagena para el 17 de noviembre de 2026: Restricciones y excepciones

Información detallada sobre las restricciones de circulación en Cartagena para el 17 de noviembre de 2026. Se especifican los dígitos de placa afectados para vehículos particulares, motos y taxis, junto con los horarios vigentes y la lista completa de excepciones y permisos especiales que permiten la circulación libre en las vías de la ciudad.

La autoridad de tránsito en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias ha emitido la resolución oficial que detalla las restricciones de circulación correspondientes al pico y placa para el día lunes 17 de noviembre de 2026.

Esta medida regulatoria es fundamental para la gestión de la movilidad urbana, ya que busca optimizar el flujo vehicular en las arterias principales de la ciudad y mitigar los niveles críticos de congestión que afectan diariamente a los ciudadanos. La aplicación de estas normas depende estrictamente de la última cifra del número de la placa de cada unidad de transporte, estableciendo un sistema de rotación que obliga a ciertos vehículos a permanecer en sus garajes o a buscar otras alternativas de movilidad durante los periodos de mayor estrés en la red vial.

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Es imperativo que los conductores verifiquen las características específicas de su vehículo, ya que las restricciones varían significativamente entre particulares, motocicletas y taxis, lo que exige una atención cuidadosa para evitar sanciones económicas y la retención de las unidades por parte de las autoridades competentes. Para los vehículos particulares, incluyendo automóviles, camionetas y vehículos de transporte privado, la restricción del pico y placa para esta jornada afecta exclusivamente a aquellas unidades cuyos números de placa finalicen en los dígitos 3 y 4.

Horarios de Vigencia Restricciones Pico y Placa

El horario de vigencia de esta prohibición está delimitado en dos franjas horarias clave que coinciden con los picos de tráfico laboral y comercial. La primera restricción se aplica en la mañana desde las 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la mañana. La segunda franja se extiende durante la tarde-noche, desde las 6:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche.

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Es crucial notar que estos horarios son estrictos y no permiten excepciones para conductores sin los permisos especiales adecuados. Por otro lado, las motocicletas, que representan un porcentaje significativo de la flota vehicular en Cartagena, enfrentan un régimen de restricción más amplio en términos de tiempo, aunque aplicable a los mismos dígitos finales.

En este caso, la restricción para motos con placa terminada en 3 y 4 es válida desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche. Sin embargo, existe una diferenciación importante si la motocicleta cuenta con un permiso especial o pertenece a ciertas categorías laborales autorizadas, lo cual debe estar debidamente documentado y visible en el vehículo para evitar inconvenientes durante la circulación urbana.

Reglas Específicas para Taxis y Motocicletas

En el sector de transporte comercial, específicamente para los taxis, la regulación es notablemente más extensa en términos de duración temporal. Los taxis con placa terminada en los dígitos 7 y 8 no podrán circular en las vías restringidas desde las 6:00 de la mañana del día 17 de noviembre hasta las 6:00 de la mañana del día 18 de noviembre, lo que implica una restricción continua de veinticuatro horas.

Esta medida busca equilibrar la oferta de servicio con la capacidad de la infraestructura vial durante la madrugada y la mañana siguiente. Además del cumplimiento de los dígitos y horarios, es fundamental conocer las múltiples excepciones establecidas por la administración distrital. Están exentos de estas restricciones los vehículos con Permiso Especial de Acceso, los de cero emisiones contaminantes debidamente certificados, las caravanas presidenciales, los cuerpos diplomáticos, las fuerzas militares y policiales, y los vehículos de autoridades judiciales, legislativas y gubernamentales.

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También se exonera a los vehículos fúnebres, de emergencia médica, de transporte de personas con discapacidad, de servicios públicos esenciales, de recolección de residuos, de medios de comunicación y de transporte escolar. Estas exenciones están diseñadas para garantizar la continuidad de servicios vitales y la protección de derechos fundamentales, requiriendo para su validez la documentación correspondiente y la identificación clara del vehículo.