Resumen deportivo: Clasificación colombiana, NBA, Mundial 2026 y más

Resumen de las principales noticias deportivas: Colombia femenina clasifica al Mundial, Knicks campeones de la NBA, avance del Mundial 2026, ciclismo y otros eventos destacados.

Se completa el Grupo D tras la victoria holgada de Estados Unidos sobre Paraguay. Australia y Turquía se medirán en el primer partido de la jornada.

Por otro lado, Escocia, en una actuación discreta, logró vencer a Haití, un equipo que mostró mayor calidad y mereció al menos el empate. En el Grupo B del Mundial 2026, tras la primera fecha, la tabla de posiciones está tomando forma. La Selección Colombia femenina confirmó su clasificación a la Copa del Mundo y ahora enfoca sus energies en el título de la Conmebol Liga de Naciones.

Diego Arias, tras anunciarse su salida, hizo un balance de su etapa en Nacional. Andrés Rojas debutará en el Mundial 2026; la FIFA lo confirmó para un partido de la primera fecha. Los Knicks de Nueva York se consagraron campeones de la NBA después de 53 años. En ciclismo, Maxim Van Gils ganó la sexta etapa del Tour Auvergne - Ródano-Alpes y asumió el liderato de la clasificación general.

Un espacio de conversación futbolera, con Hernán Peláez y Martín De Francisco, analiza la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, anécdotas y humor. El PGA TOUR Américas, que se disputa en Colombia, reparte una millonaria cifra en premios.

Además, un niño con discapacidad de Sincelejo viajará para apoyar a la Selección Colombia





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