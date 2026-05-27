Resumen deportivo: Giro de Italia, fútbol colombiano y tenis en Roland Garros

Noticias destacadas del deporte: Egan Bernal revela estrategia en el Giro, Junior al borde de cambios, River Plate libera a Quintero, Ian Poveda busca nuevo club, Camila Osorio avanza en Roland Garros y Jhon Durán entrena en Envigado.

El mundo del deporte sigue en constante movimiento y esta semana trae noticias emocionantes desde Europa y América. En el ciclismo, el Giro de Italia 2026 avanza con intensidad.

La etapa 16, disputada el martes 26 de mayo, dejó un gran sabor de boca para los aficionados, con el triunfo del danés Jonas Vingegaard, quien demostró su poderío en la montaña. Sin embargo, la gran atracción sigue siendo la batalla por el podio, donde el colombiano Egan Bernal, líder del Ineos Grenadiers, reveló la estrategia de su equipo para asegurar un lugar entre los tres primeros.

Bernal, ganador del Giro en 2021, comentó en rueda de prensa que el equipo mantiene la calma y planea atacar en las etapas decisivas de la tercera semana. Por otro lado, la transmisión del Giro de Italia estará a cargo de RCN, que ofrecerá todas las emociones a partir del viernes 8 de mayo.

Los seguidores podrán disfrutar de cada pedalada a través de la señal del canal colombiano, que promete una cobertura profunda con análisis de expertos y reportes en vivo. Esta carrera sigue siendo una de las más esperadas del calendario ciclista, y la presencia de figuras como Bernal y Vingegaard garantiza un espectáculo de alto nivel. En el fútbol colombiano, el ambiente está caldeado en el banquillo del Junior de Barranquilla.

El entrenador Alfredo Arias estaría viviendo sus últimos días al mando del equipo, pues desde Ecuador ya habrían iniciado negociaciones para su posible salida. Arias dirigirá la final ante Atlético Nacional, pero todo indica que, independientemente del resultado, dejaría el cargo para el segundo semestre. Esta noticia ha generado revuelo entre la hinchada, que espera con ansias el desenlace de la temporada. Mientras tanto, en el fútbol argentino, River Plate tomó una decisión que beneficia a la Selección Colombia.

El club millonario confirmó que el volante Juan Fernando Quintero no regresará a Argentina después del Mundial, pese a tener contrato vigente. Esta determinación permite que Quintero se enfoque en su carrera internacional y esté disponible para el combinado nacional, lo que es una excelente noticia para el técnico Néstor Lorenzo.

Por otra parte, el joven Ian Poveda, quien llegó a Internacional de Bogotá, ya estaría próximo a marcharse tras la finalización de su contrato y ante varias ofertas en el mercado de fichajes. El extremo colombiano, formado en Inglaterra, busca un nuevo destino donde pueda tener continuidad y seguir desarrollando su talento. En el tenis, la colombiana Camila Osorio sigue demostrando su calidad en Roland Garros.

La tenista cucuteña compartió su fórmula para seguir soñando en París: "la pelota vuela un poco más", explicó, refiriéndose a las condiciones de la arcilla francesa. Osorio avanzó a la tercera ronda tras una victoria contundente, y su juego agresivo y consistente la perfilan como una de las sorpresas del torneo.

Además, en el fútbol colombiano, Jhon Durán se robó las miradas en su regreso a Envigado FC. El delantero, que milita en el Aston Villa, aprovechó su paso por Colombia para entrenar con el club que lo vio nacer, y su presencia no pasó desapercibida. Durán está en la prelista de convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y su forma física y mental será clave para el rendimiento de la Selección.

Sin duda, el deporte colombiano vive un momento vibrante, con múltiples historias que mantienen en vilo a los aficionados. Desde el ciclismo hasta el tenis, pasando por el fútbol, el país tiene razones de sobra para ilusionarse con lo que viene





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