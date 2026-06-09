Resumen deportivo: Titles, clasificaciones y declaraciones destacadas en el fútbol y ciclismo colombiano

Un recopilatorio de las principales noticias deportivas, incluyendo el bicampeonato de Junior, la clasificación de la Selección Colombia femenina a la Copa del Mundo, la victoria de Arboleda en Francia, y la histórica conquista de Toros del Valle en baloncesto, junto a las declaraciones de Alfredo Arias y Cristian Barrios.

El entrenador Alfredo Arias , tras consagrarse campeón, afirmó con ambición: "Vamos por el tricampeonato", destacando la importancia de haber derrotado en la final al que consideró el mejor equipo de la temporada.

Por su parte, el delantero Cristian Barrios vivió un momento emotivo al confesar que Junior de Barranquilla es "el equipo de mis amores", resaltando el respaldo permanente entre los jugadores y el ambiente familiar construido en el vestuario. En el plano internacional, el ciclista colombiano Arboleda sobresalió en Francia, donde, en la carrera definitiva, sacó a relucir toda su experiencia internacional y dominó la prueba, llevando la bandera colombiana a lo más alto del podio.

Mientras tanto, en la Vuelta a Colombia Femenina 2026, Lilibeth Chacón ganó en la etapa de Santuario y quedó más cerca del título general; todas las emociones de esta competencia se podrán vivir a partir del martes 2 de junio por el Canal RCN y la APP de RCN. Además, en baloncesto, Toros del Valle hizo historia al ganar su primer título profesional, mostrando personalidad, jerarquía y sangre fría ante un escenario repleto, bajo la dirección de Bernardo Fitz González.

En fútbol internacional, la Selección de Noruega, con un curioso vestuario de vikingos, ya palpita la pasión del Mundial, encuadrada en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, contra la que debutará el 17 de junio. Por otro lado, la Selección Colombia femenina aseguró su clasificación a la Copa del Mundo y ahora apunta al título de la Conmebol Liga de Naciones.

Finalmente, en un espacio de conversación futbolera, Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor





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