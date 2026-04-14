Retail del Futuro 2026: Cali se Prepara para Recibir a Líderes del Comercio Internacional

Más de 4.500 empresarios y líderes del sector del comercio se reunirán en Cali del 21 al 23 de abril en el evento ‘Retail del Futuro 2026’, organizado por Fenalco Valle del Cauca. El evento explorará las macrotendencias del comercio, presentará soluciones innovadoras y ofrecerá oportunidades de networking y negocios.

Más de 4.500 empresarios y líderes del sector del comercio se darán cita en Cali del 21 al 23 de abril en el esperado evento ‘Retail del Futuro 2026’, organizado por Fenalco Valle del Cauca. Esta edición, que promete ser un punto de encuentro clave para el sector, se celebrará en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y contará con la participación de invitados provenientes de más de 11 países. Durante tres días, los asistentes tendrán la oportunidad de profundizar en las macrotendencias que están redefiniendo el comercio a nivel global. Además, el evento servirá como escaparate para 250 marcas proveedoras que presentarán soluciones innovadoras en diversas áreas cruciales para el futuro del retail, incluyendo tecnología de vanguardia, analítica de datos avanzada, logística optimizada, inteligencia artificial aplicada al comercio y medios de pago revolucionarios, entre otros. La expectativa es alta, ya que este espacio se ha consolidado como un catalizador para la innovación y la adaptación en un mercado en constante evolución.

El evento ‘Retail del Futuro 2026’ se posiciona como un faro para las empresas que buscan mantenerse a la vanguardia. Fenalco Valle del Cauca destaca la importancia de anticipar las tendencias emergentes, comprender a fondo las nuevas dinámicas de consumo y diseñar estrategias competitivas en un entorno digital y dinámico. La velocidad con la que los consumidores cambian sus preferencias y hábitos de compra exige una adaptación constante por parte de las organizaciones. En este sentido, ‘Retail del Futuro 2026’ se presenta como un espacio vital para que las empresas puedan adquirir las herramientas y el conocimiento necesarios para navegar con éxito en este panorama en constante cambio. La colaboración estratégica con la Gobernación del Valle del Cauca enriquecerá aún más la experiencia de los asistentes, especialmente a través del Salón del HUB Ecommerce. Este espacio ofrecerá una agenda académica exclusiva centrada en temas críticos del comercio electrónico, incluyendo dropshipping y otras estrategias relevantes para emprendedores digitales y startups. Se espera que este salón atraiga a un público ávido de conocimiento y oportunidades.

Además de las conferencias y las presentaciones de las marcas proveedoras, ‘Retail del Futuro 2026’ ofrecerá una valiosa plataforma para la creación de redes y el establecimiento de alianzas estratégicas. Se ha diseñado una robusta rueda de negocios con el objetivo de conectar la oferta y la demanda del ecosistema empresarial. Se programarán más de 2.500 citas comerciales, facilitando así la creación de nuevas oportunidades de negocio, la identificación de proveedores clave y la expansión de las empresas participantes. El evento contará con la presencia de destacados conferencistas de renombre internacional. Entre ellos, se destaca la experta en tendencias de consumo y estrategia de marca argentina Ximena Díaz Alarcón, el especialista en inteligencia artificial aplicada al comercio Simón Contreras y el divulgador tecnológico Joan Cwaik. A esta lista de expertos se suman representantes de compañías globales líderes en sus respectivos campos, como HubSpot, Oracle, TikTok, Snowflake, XBREIN y BlackSip, lo que garantiza una perspectiva completa y actualizada sobre las últimas tendencias y tecnologías en el sector del retail. La combinación de conocimiento, innovación y oportunidades de networking convierte a ‘Retail del Futuro 2026’ en un evento imprescindible para todos aquellos que deseen prosperar en el futuro del comercio





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