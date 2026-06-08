Retienen a cinco conductores y roban cinco vehículos en el Cesar, Colombia

Grupos armados, posiblemente del ELN, retuvieron a cinco conductores y sustrajeron cinco carros en vías del Cesar. Las autoridades, en colaboración con el Ejército y la gobernación, refuerzan la seguridad vial y ofrecen recompensa por información sobre el asesinato de un periodista.

En el departamento del Cesar , Colombia, se registró un grave incidente de seguridad vial que resultó en la retención de cinco conductores y el robo de cinco vehículos.

Los hechos ocurrieron cuando sujetos armados, presuntamente integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), interceptaron a los transportistas en una vía del territorio. Cada uno de los conductores permaneció retenido durante aproximadamente 24 horas, mientras los delincuentes se apoderaban de los automotores, uno de los cuales transportaba una carga de víveres varios.

Ante esta situación, las autoridades han intensificado sus operativos para garantizar la libre movilidad de los ciudadanos en las principales vías del departamento, incluyendo carreteras principales, secundarias y terciarias. El comandante (e) de la Policía Nacional en el Cesar, teniente coronel Raúl Pérez Aramendiz, afirmó que se sigue trabajando en articulación con la gobernación del Cesar, el Ejército y la Policía Nacional, desarrollando capacidades investigativas y de inteligencia.

Además, se enfatizó la importancia de la denuncia ciudadana a través de las líneas 123 y 165. Paralelamente, se ha ofrecido una recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento del asesinato del periodista Cristian Herrera, lo que refleja el contexto de inseguridad que afecta a la región.

Las autoridades reiteran su compromiso de hacer presencia en las zonas rurales y urbanas para asegurar que los ciudadanos puedan transitar con libertad, al tiempo que invitan a la comunidad a colaborar con las unidades de tránsito y transporte para fortalecer la seguridad en Rutas como la Y de San Roque





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