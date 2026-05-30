Retiran afiche de Iván Cepeda en Jericó por prohibición de propaganda en zonas patrimoniales

Un video muestra a un policía solicitando el retiro de una pancarta de Iván Cepeda en un balcón de Jericó, Antioquia, lo que generó controversia. El alcalde explica que el centro histórico es Bien de Interés Cultural y prohíbe publicidad política para preservar su valor arquitectónico y cultural. La norma se aplica de manera imparcial a todos los candidatos.

¿Por qué retiraron un afiche de Iván Cepeda en Jericó ? La polémica surgió tras la difusión de un video en el que un policía solicita retirar una pancarta instalada en el balcón de una vivienda.

Este video, grabado en Jericó, Antioquia, desató una fuerte controversia en redes sociales, generando cuestionamientos sobre una posible vulneración a la libertad de expresión y motivando un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien pidió investigar lo ocurrido. Según explicó el alcalde Sebastián Garcés, el Centro Histórico de Jericó fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación mediante la Resolución 663 de 2018 del Ministerio de Cultura.

Esta declaratoria busca proteger el valor arquitectónico, urbanístico, histórico y cultural del municipio, e incluye disposiciones que restringen la instalación de elementos publicitarios y propaganda visual en fachadas, balcones, postes y otros espacios ubicados dentro del área patrimonial. La intención de estas normas es evitar que el paisaje urbano y la imagen tradicional del sector histórico sean alterados por avisos temporales, publicidad comercial o propaganda política.

El alcalde recordó que estas restricciones no son nuevas y que han sido implementadas durante campañas presidenciales, legislativas y locales anteriores, aplicándose de manera imparcial para todos los candidatos. Destacó que Jericó se ha caracterizado por desarrollar sus procesos electorales sin que las fachadas, postes o espacios patrimoniales terminen cubiertos de propaganda política, preservando así el valor cultural y arquitectónico de estos lugares reconocidos como patrimonio.

No es que queramos agredir nunca, no es que queramos molestar o que mucho menos vamos a ir a señalar de ninguna manera, total imparcialidad y aplica para todas las campañas políticas, aplica para todos los candidatos presidenciales. Las autoridades buscan conservar la apariencia original de las edificaciones, las calles y los espacios públicos que hacen parte de estos sectores, garantizando que el valor cultural no se vea afectado por elementos temporales que modifiquen su imagen tradicional





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