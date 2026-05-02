Retiran esculturas del Binomio de Oro en Valledupar tras críticas ciudadanas

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, ordenó la retirada de las esculturas en homenaje al Binomio de Oro debido a las críticas por su falta de similitud con los artistas. El escultor Jhon Peñaloza intervendrá las obras para mejorar su acabado antes de reinstalarlas en el Ecoparque del Río Guatapurí.

El alcalde de Valledupar , Ernesto Orozco, anunció la retirada de las esculturas en homenaje al Binomio de Oro, una de las agrupaciones más emblemáticas del vallenato, tras recibir múltiples críticas por parte de la ciudadanía.

Las obras, realizadas por el escultor Jhon Peñaloza, fueron instaladas en el Ecoparque del Río Guatapurí, pero generaron controversia debido a su supuesta falta de similitud con los artistas que pretendían representar. Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos, como 'Horrible, no se parecen a ninguno de los dos', 'Qué pena, pero parecen unas caricaturas' o 'Qué pena con esas familias'.

Las esculturas, que pesaban cerca de 200 kilos cada una y estaban montadas sobre pedestales de porcelanato negro, no cumplieron con las expectativas estéticas de los ciudadanos. Ante esta situación, el alcalde decidió que Peñaloza intervendría las piezas para mejorar su acabado y satisfacer las demandas de la comunidad.

El proceso de intervención incluirá ajustes en los detalles y la expresión de los rostros, con el objetivo de lograr una representación más fiel y respetuosa de los miembros del Binomio de Oro. Mientras tanto, las esculturas serán retiradas temporalmente del espacio público para su modificación. Esta decisión refleja el compromiso del gobierno local con la satisfacción de los habitantes y el respeto por la cultura vallenata.

Además, se espera que la obra final, una vez perfeccionada, sea reinstalada en el mismo lugar para que la comunidad pueda disfrutarla y honrar a estos íconos musicales. Por otro lado, la Aerocivil informó que las intermitencias de energía en el sector comercial no afectaron las operaciones aéreas en el aeropuerto Simón Bolívar de Cortissoz, garantizando la seguridad y continuidad de los vuelos.

Este anuncio busca tranquilizar a los viajeros y asegurar que los servicios aeroportuarios no se verán comprometidos por los problemas eléctricos en la zona





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