Retiran la estatua de Diomedes Díaz de Valledupar tras perder su brazo derecho

La estatua de Diomedes Díaz fue trasladada a una bodega municipal de Valledupar tras perder su brazo derecho; su restauración aún no tiene fecha ni costo.

La estatua de Diomedes Díaz, uno de los monumentos más reconocidos de Valledupar, fue retirada de la glorieta Los Juglares y trasladada a una bodega municipal. La escultura permanecerá bajo custodia mientras la Administración municipal adelanta los trámites para contratar su restauración.

La decisión se tomó después de que la figura sufriera nuevos daños, entre ellos la pérdida de su brazo derecho. El episodio de vandalismo generó rechazo por parte de la Alcaldía de Valledupar, que ahora busca recuperar la obra para devolverla a su lugar habitual.

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Mecanismo del retiro y estado técnico de la escultura

La estatua de Diomedes Díaz fue retirada de la glorieta Los Juglares porque necesita una intervención técnica especializada que no puede realizarse en el espacio público. El traslado a la bodega municipal busca protegerla mientras se define quién ejecutará el trabajo.

La escultura está elaborada en resina epóxica y fibra de vidrio, materiales que exigen un procedimiento preciso para recuperar su estado original. Hasta ahora, la Oficina de Cultura de Valledupar ha realizado una primera evaluación de las afectaciones, pero el alcance final de la restauración todavía depende de los trámites de contratación.

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Posición de la Alcaldía y de la Oficina de Cultura

El alcalde Ernesto Orozco Durán se pronunció sobre lo ocurrido y dio instrucciones directas a la Oficina de Cultura para que se encargue de arreglar la figura. Según sus declaraciones, el brazo derecho de Diomedes Díaz fue mutilado en la glorieta Los Juglares.

En su pronunciamiento, el mandatario pidió respeto a los visitantes de las esculturas, así como a los bienes públicos y al legado cultural de la ciudad. La Oficina de Cultura, encabezada por Yanelis González Maestre, quedó a cargo de la evaluación técnica y de coordinar las próximas acciones sobre el monumento.

Antecedentes de daños y el comportamiento de los visitantes

La estatua no es la primera vez que requiere reparaciones, pues desde su instalación ha presentado diferentes afectaciones, algunas relacionadas con el comportamiento de quienes la visitan. En mayo de 2022, la obra ya había sido intervenida y, en enero de 2026, volvió a presentar daños en las manos y perdió el diamante que llevaba en la dentadura.

Comerciantes y testigos de la zona han señalado que algunas personas suelen subirse a la escultura, sentarse sobre las piernas del cantante o apoyarse en sus brazos para tomarse fotografías. Estas prácticas podrían haber contribuido al deterioro de la obra, aunque no se ha establecido que sean las responsables directas de la mutilación más reciente.

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La escultura fue elaborada por los artistas Jhon Jaider Peñaloza Almanza y Carlos Misael Martínez Bello, en un taller del barrio Doce de Octubre de Valledupar. La obra se terminó después de la muerte del cantante, ocurrida en diciembre de 2013, y desde entonces se ha convertido en un punto de encuentro para seguidores y turistas.

Próximos pasos, fechas pendientes e impacto para la ciudad

Hasta el momento no se ha establecido una fecha para el regreso de la estatua a la glorieta Los Juglares, y tampoco se ha informado cuánto costará su reparación. Estos dos aspectos dependerán de los procedimientos administrativos que adelanta la Alcaldía.

El retiro de la estatua se suma a un plan de revisión y mantenimiento de otros monumentos de la música vallenata. La Alcaldía anunció que contempla intervenciones en las esculturas de Martín Elías, Kaleth Morales, Jorge Oñate, Iván Villazón, Peter Manjarrés y Carlos Vives, además de la revisión del busto de Leandro Díaz, sus placas y sus pedestales.

Para seguidores y turistas que visitan la capital del Cesar, la escultura representa un homenaje al intérprete de canciones que forman parte de su legado musical. Alrededor de la figura también circula la creencia popular de que las mujeres que se sientan sobre sus piernas podrían quedar embarazadas, una superstición que no tiene respaldo científico.