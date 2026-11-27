Marc Márquez confirma su retiro del motociclismo tras ganar su octavo título de MotoGP con Ducati, cerrando una carrera legendaria con su última carrera en Valencia.

El legendario piloto español Marc Márquez ha confirmado oficialmente su retiro de la categoría reina del motociclismo, la MotoGP, después de lograr su octavo campeonato mundial en la temporada 2026 con Ducati. Esta decisión, anunciada este viernes por su equipo, pone fin a una carrera profesional marcada por récords históricos, rivalidades épicas y una capacidad de resistencia física extraordinaria frente a lesiones debilitantes.

Decisión final y últimos detalles de la carrera

Márquez, de 33 años, explicó que la decisión responde a sensaciones internas no relacionadas con la velocidad, sino con complicaciones médicas persistentes que afectaron su rendimiento tras eventos recientes. Durante su conferencia de prensa, el piloto reveló haber sufrido episodios de diplopía visionaria durante 48 horas tras la carrera en Indonesia y durante 12 horas en Le Mans, lo que motivó su abandono de la competición de alto nivel.

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Su última actuación competitiva será en el Gran Premio de Valencia, donde recibirá un homenaje multitudinario de su afición. Con esta despedida, el corredor de Cervera se despide tras conquistar su primer título en 125cc en 2010, su segundo en Moto2 en 2012 y su primera corona en la categoría reina en 2013, consolidando su estatus como una de las figuras más dominantes de la historia del deporte.

Reconstrucción histórica y resurgimiento con Ducati

La trayectoria de Marc Márquez se caracteriza por dominios casi absolutos entre 2013 y 2019, período en el que se convirtió en el piloto más joven en ganar un Gran Premio de la máxima categoría. Su única interrupción fue en 2015, cuando el también español Jorge Lorenzo se impuso en el campeonato, pero la era dorada de Márquez fue interrumpida drásticamente por una grave caída en Jerez en 2020.

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Tras años de lucha con la maquinaria de Honda, el piloto anunció en 2023 su transición a Ducati, comenzando por la escudería satélite Gresini donde obtuvo el tercer lugar en 2024. Su fichaje para el equipo oficial en 2025 y 2026 resultó ser la estrategia ganadora que le permitió remontar una temporada difícil iniciada con lesiones y volver a la cima del mundo.

Impacto en el deporte y legado de récords

La retirada de Márquez significa que su octavo título en MotoGP lo iguala en el palmarés al mito italiano Giacomo Agostini, quien ostenta este récord con coronas en todas las categorías. Con esta cifra, Márquez se asegura un lugar permanente en el panteón de los grandes, aunque pierde la oportunidad de convertirse en el único piloto en superar la hazaña de Agostini.

El estilo agresivo y valiente de Marc Márquez generó críticas y elogios simultáneamente, siendo muy recordada su rivalidad con Valentino Rossi, siete veces campeón antes de la llegada de Márquez. Sus lesiones, especialmente la fractura del hombro derecho de octubre de 2025, dejaron una huella física evidente, como se vio en imágenes públicas de septiembre que mostraban la severidad de sus sacrificios físicos.

Consecuencias inmediatas y próximos pasos oficiales

El equipo oficial de Márquez confirmó en redes sociales que Valencia será su última carrera profesional. La noticia ha conmocionado al planeta del deporte, ya que se esperaba que continuara compitiendo para buscar la novena corona y romper definitivamente el récord histórico de Agostini.

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Ahora, el foco se desplaza al Gran Premio de Valencia, donde se desarrollará un baño de masas oficial para el piloto. Con 33 años, Márquez cierra el capítulo de una carrera que incluyó un inicio fulgurante, una caída devastadora en plena pandemia y un regreso épico liderando una remontada desde la 102.ª posición en puntos a principios de 2026 hasta su octavo título mundial.