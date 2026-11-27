Marc Márquez confirma su retirode MotoGP en Ducati Lenovo. Su despedida oficial será este domingo en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, tras una trayectoria de ocho títulos mundiales.

El ocho veces campeón de MotoGP Marc Márquez confirmó oficialmente su retiro del deporte motor durante las sesiones previas al Gran Premio de Valencia. El piloto de 33 años, actual campeón del mundo con Ducati, anunció que su última salida como competidor profesional será el domingo en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste. Este hecho cierra una década de dominio ininterrumpido en la categoría reina del motociclismo.

Confirmación oficial de Ducati Lenovo

La escudería Ducati Lenovo emitió un comunicado formal validando la noticia poco antes de que Márquez levantara carteles frente a las cámaras durante el primer entrenamiento libre. La organización indicó que el Gran Premio de Valencia 2026 será la despedida oficial del corredor catalán bajo la bandera del equipo. Este anuncio coincide con la conclusión de la temporada y llega apenas una semana después de que Márquez se consagrara campeón en Portimão.

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Motivos de la decisión y visión doble

En una rueda de prensa a las 12:15 horas locales, el piloto explicó que la decisión final se tomó en octubre tras el Gran Premio de Japón en Motegi. Márquez detalló que sintió miedo hacia la máquina debido a episodios de visión doble que persistieron durante 48 horas después de la carrera en Indonesia y otras 12 horas tras su caída en Le Mans. Afirmó que, aunque se siente competitivo y rápido, la lesión obligó a priorizar su salud física sobre la ambición deportiva.

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Reacción del entorno y familiares

El piloto reveló que guardó el secreto durante semanas, contando únicamente con la confianza de su hermano Álex. Su padre se enteró el miércoles por la tarde y su madre la mañana del viernes, mientras que el jefe de Ducati, Gigi Dall'Igna, fue informado la noche anterior. Márquez señaló que pensar en la retirada consumía energía, por lo que prefirió ocultar la situación mientras peleaba por el campeonato mundial que finalmente logró ganar.

Despedida en Cheste y futuro deportivo

El domingo en el Circuito Ricardo Tormo se celebrará una fiesta de despedida que el corredor pide que no se convierta en un drama. Marc Márquez aseguró que seguirá vinculado al motociclismo como aficionado para apoyar a su hermano en la competencia. Su legado incluye tres momentos clave: su primer título en 2013 con Repsol Honda, el campeonato reciente compartido con Álex y la victoria en Portugal que selló su estatus histórico en la disciplina.