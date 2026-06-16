Retrasos en la construcción del PAS de Cartagena generan controversia entre DPS y Curaduría Urbana

El DPS atribuye la demora a la espera de licencias, mientras la Curaduría responsabiliza a errores en la gestión y falta de trámites finales por parte de la entidad.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ( DPS ) enfrenta críticas por los retrasos en la construcción del Punto de Abastecimiento Solidario ( PAS ) de Cartagena , proyecto ubicado en el barrio Bicentenario .

Según denuncias del representante electo Daniel Briceño, pese a los anuncios y recursos comprometidos, no se evidencian avances en varias ciudades. El DPS argumenta que el proyecto está en fase final de estudios y a la espera de la licencia de construcción, la cual ya fue radicada.

No obstante, la Curaduría Urbana 2 de Cartagena contradice esta versión: afirma que la solicitud fue desistida inicialmente por incumplimiento de requisitos, que tras una corrección fue aprobada, pero que faltan trámites finales como el pago de liquidaciones e impuestos, y que nadie ha gestionado la expedición formal de la licencia. La entidad culpa a errores en la planeación y a la falta de intención para subsanar los problemas, sugiriendo que el retraso es administrativo.

El PAS, parte de una estrategia nacional de seguridad alimentaria, contempla una inversión de más de 4.400 millones de pesos, locales comerciales, módulos de venta, centro de acopio, comedor comunitario y beneficiará a cerca de mil personas directamente. La construcción, sin embargo, no ha comenzado, en medio del intercambio de versiones entre el DPS y la Curaduría





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PAS Cartagena DPS Curaduría Urbana Licencia De Construcción Seguridad Alimentaria Bicentenario Retrasos Inversión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crisis sanitaria en Colombia: el reto que enfrentan los próximos presidentesEl sector salud sufre escasez de medicamentos, retrasos en la atención y deudas acumuladas; la ACEMI exige planes urgentes mientras Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda presentan sus propuestas.

Read more »

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán sigue sin concretarseEl acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán sigue sin concretarse debido a diferencias en la postura de ambos países. Mientras que Estados Unidos asegura que el acuerdo final se firmará próximamente, Irán sostiene que aún no está terminado y que no será firmado este domingo, como afirmó el presidente norteamericano Donald Trump.

Read more »

¿Qué ha pasado con el Punto de Abastecimiento Solidario para Cartagena?El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) señaló que Bolívar tendrá 12 edificaciones. La entidad nacional explicó cómo va el proceso.

Read more »

Uruguay sufre contratiempo logístico a un día de su debut en el Mundial 2026La selección uruguaya no obtuvo a tiempo los permisos para ingresar a Estados Unidos, lo que forzó la reprogramación de su vuelo charter y generó retrasos en su llegada a la sede del partido inaugural del Grupo G contra Arabia Saudí. La FIFA atribuyó el error a la aerolínea.

Read more »