Retrasos en vuelos de El Dorado por niebla y saturación operativa; Alcalde Galán propone clases en fines de semana para aliviar aeropuerto

El Aeropuerto El Dorado registró demoras en múltiples vuelos debido a baja visibilidad por niebla y operación cercana al límite de capacidad. Autoridades y expertos señalan la necesidad de optimizar slots y mencionan propuestas para reponer calendario escolar los fines de semana. Se detalla el avance del Metro de Bogotá y otras noticias locales.

Este martes 9 de junio se reportaron retrasos en varios vuelos del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Las demoras fueron ocasionadas por baja visibilidad y la formación de bancos de niebla, condiciones generadas tras las lluvias y alta humedad registradas el día anterior.

Algunos vuelos, como uno procedente de Air Canada desde Toronto y otro de Iberia desde Madrid, experimentaron retrasos. Además, varios vuelos internos desde ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla también se vieron afectados. Un vuelo incluso tuvo que ser desviado a la ciudad de Cartagena.

En el contexto de estos eventos, Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group y recién nombrado presidente de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), señaló que la principal terminal aérea de Colombia opera cerca de su límite de capacidad, lo que podría obstaculizar el crecimiento de la conectividad del país. Alvo, durante la asamblea anual de ALTA celebrada en Río de Janeiro, destacó que se necesita una administración más eficiente de los slots aeroportuarios, pues la autoridad asigna estos espacios pero no monitorea si se utilizan bajo el estándar del 80% que exigen las normas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, coincidió en la necesidad de optimizar la infraestructura actual y mencionó que obras en marcha, como la expansión del terminal o la construcción de nuevas pistas, podrían aportar capacidad adicional en el corto plazo. Añadió que existiría la posibilidad de atender parte de la demanda mediante una mejor gestión de los horarios de despegue y aterrizaje, e incluso planteó, como medida excepcional, que los estudiantes podrían asistir a clases durante fines de semana y festivos del mes de junio para reponer el calendario escolar alterado por las lluvias, liberando así capacidad aeroportuaria en días laborales.

Esta propuesta busca mitigar el impacto de los factores climáticos que, combinados con la alta saturación del aeropuerto, generan recurrentes demoras. La situación de El Dorado refleja una tendencia observada en otros aeropuertos de la región, donde la demanda creciente supera la capacidad operativa.

Por otro lado, se informó que la primera línea del Metro de Bogotá tiene un avance del 78,69% y el viaducto ya supera los 15 kilómetros construidos, un proyecto que busca aliviar el transporte terrestre en la capital. En noticias paralelas, Sharay se coronó como la nueva campeona de Red Bull Dance Your Style Colombia y representará al país en la final mundial.

Además, la Alcaldía de Bogotá publicó una oferta laboral con 95 vacantes disponibles para electricistas, agentes bilingües y vendedores, entre el 9 y 10 de junio. Se recomienda a los viajeros consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos debido a las condiciones climáticas variables





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aeropuerto El Dorado Retrasos Vuelos Baja Visibilidad Niebla Roberto Alvo LATAM Slots Aeroportuarios Carlos Fernando Galán Clases Fines Semana Metro Bogotá Conectividad Aérea ALTA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, sábado 6 de junio de 2026El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Revise aquí el número ganador hoy, sábado 6 de junio de 2026.

Read more »

¿Cuántos colombianos saldrán del país por el Mundial? Esta es la cifra que proyecta MigraciónEl aeropuerto El Dorado concentrará la mayor parte de los viajeros.

Read more »

Bajo la lupa PTAR de Barrancabermeja por retrasos y presuntas irregularidadesLa Procuraduría realizó una inspección técnica a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre para verificar el avance de las obras y el manejo de los recursos públicos.

Read more »