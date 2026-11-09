Retrasos y sobrecostes frenan la construcción del Puente Biblioteca de Rionegro

El proyecto del Puente Biblioteca de Rionegro presenta graves retrasos y denuncias de sobrecostes que elevan la inversión a $28.000 millones, mientras su entrega se pospone hasta 2027.

La construcción del Puente Biblioteca de Rionegro enfrenta una situación de estancamiento que ha generado alarma en la comunidad local. A pesar de que las vallas publicitarias anunciaban una gran obra para el municipio, la realidad en el sitio muestra un movimiento de obreros nulo y una estructura inacabada sobre el Río Negro. Lo que más preocupa a los ciudadanos es que el proyecto, cuyo plazo final de entrega era el 31 de diciembre de 2023, ahora prevé no inaugurarse hasta 2027.

Características técnicas y diseño del proyecto

El Puente Biblioteca de Rionegro está diseñado para conectar el centro histórico con la unidad deportiva, ocupando un área total de 2.354 metros cuadrados. La estructura contará con dos plantas que albergarán más de 35.000 libros y revistas para la comunidad. Además, el espacio incluye salas de lectura general e infantil, una sala de prensa, oficinas administrativas y un teatro al aire libre.

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Complementando estas instalaciones, el proyecto también ofrecerá 600 metros cuadrados de espacio público. El acta de inicio de las obras fue firmada el 1 de diciembre de 2021, estableciendo originalmente una fecha límite de culminación para el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, mediante una serie de prórrogas sucesivas, el cronograma se ha extendido indefinidamente hasta la fecha actual.

Denuncias de sobrecostes y gestión política

El diputado Camilo Calle ha cuestionado públicamente la administración del proyecto, denunciando presuntos sobrecostos y mala gestión. Según sus declaraciones, el valor inicial de la obra, contratada a la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente Edeso, pasó de casi $17.000 millones a $28.000 millones actuales. Calle atribuye esta diferencia a una ausencia de gestión que ha generado un pasivo social significativo para las comunidades de Rionegro, calificando el proyecto como un enorme mamut blanco.

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El legislador también criticó la incorporación de $4.500 millones provenientes del Sistema General de Regalías en 2024 para este proyecto. Señaló que estas funds fueron asignadas cuando Andrés Julián Rendón, exalcalde de Rionegro, ya ejercía como gobernador de Antioquia. Calle argumentó que esta decisión demuestra un exceso de influencia del gobernador, quien priorizó esta obra sobre-costeada mientras otros municipios con mayores dificultades necesitaban esos recursos con más urgencia.

Impacto financiero y paralización por decisiones del DNP

Pablo Tomás Betancur Arango, secretario de Infraestructura de Rionegro, defendió la postura de la administración municipal explicando las discrepancias financieras. Aclaró que, aunque el proyecto fue estructurado inicialmente por $28.000 millones (con $13.000 millones del SGR), la inversión efectivamente realizada hasta hoy asciende a cerca de $23.000 millones. De esta suma, apenas $8.000 millones provienen del Sistema General de Regalías.

La diferencia en las cifras se debe a que, aunque se prometió el giro de $4.500 millones en 2024, el Departamento Nacional de Planeación DNP emitió una medida de suspensión temporal, el PAC-226-2025, que frenó los desembolsos. Betancur señaló que esta medida, emitida por el Gobierno Petro en marzo de 2025, dejó al proyecto sin flujo de caja. Como consecuencia, Edeso solicitó la suspensión de las obras por dos meses el 25 de julio de 2025, atribuyendo la paralización a una falta de voluntad del gobierno nacional.

Obstáculos técnicos y respuestas institucionales

Además de los problemas financieros, el secretario de Infraestructura identificó otra causa crítica para el retraso: una modificación de los diseños de cimentación. La autoridad ambiental Cornare solicitó estos ajustes para reforzar la estructura ante el cauce del Río Negro. Estos cambios obligaron a revisar minuciosamente el soporte de cargas del puente, lo que resultó en una demora adicional de casi nueve meses.

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En respuesta a las denuncias, Camilo Calle ha solicitado explicaciones a la Contraloría General de Antioquia. Sin embargo, expresó escepticismo sobre una investigación efectiva, argumentando que la cercanía política entre el contralor y el grupo que maneja Rionegro podría obstaculizar la objetividad. Finalmente, Calle cuestionó la capacidad administrativa del municipio al dejar inconclusas otras obras clave como los CAIs, la Plaza de Mercado, las ciclorrutas de Oriente y la Terminal de Transporte.