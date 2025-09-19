Reubicación de Estudiantes en San Onofre por Deterioro Estructural de Institución Educativa

Ante el mal estado de la sede principal de la Institución Educativa Santa Clara en San Onofre, Sucre, se reubicará temporalmente a estudiantes y docentes para garantizar la seguridad. La Gobernación de Sucre lidera la iniciativa, que incluye traslados de mobiliario, inducción a estudiantes y apoyo psicosocial.

Debido al deterioro estructural de la sede principal de la Institución Educativa Santa Clara, ubicada en el área urbana del municipio de San Onofre , y con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad física de la comunidad educativa, se ha acordado la reubicación temporal de estudiantes, docentes y directivos docentes.

Esta decisión crucial, producto de una evaluación exhaustiva de las condiciones actuales de la infraestructura, busca minimizar los riesgos y garantizar un entorno seguro para el desarrollo de las actividades académicas. La medida, liderada por la Gobernación de Sucre, en cabeza de la gobernadora Lucy García Montes y del secretario General, Andrés Vivero León, se tomó en estrecha colaboración con la comunidad. Se realizaron reuniones previas tanto en la sede del gobierno en Sincelejo como en el propio municipio, donde la comunidad educativa, preocupada por la situación, protagonizó una protesta pacífica. La reubicación, que impacta a más de 1.200 estudiantes, es el resultado de un análisis minucioso llevado a cabo por funcionarios de inspección y planeación educativa, quienes evaluaron las alternativas disponibles para garantizar la continuidad del proceso educativo en condiciones seguras.\Temporalmente, la comunidad educativa del Santa Clara será acogida en las instalaciones de otras instituciones educativas. Específicamente, los estudiantes serán reubicados en 20 aulas de la Institución Educativa Miguel Ángel Anachury y en 4 aulas de la Institución Educativa José María Córdoba. Esta disposición temporal permitirá a los estudiantes continuar con sus estudios sin interrupciones, mientras se evalúa y se planifica una solución definitiva para la sede del Santa Clara. Es importante destacar que, a pesar de la reubicación de los estudiantes, los funcionarios administrativos y los alumnos de los grados 10° y 11° permanecerán en la sede original. Sus actividades se desarrollarán en espacios previamente evaluados por la Secretaría de Infraestructura y otras autoridades competentes, los cuales cumplen con las condiciones de seguridad necesarias para evitar cualquier riesgo. Esta decisión busca garantizar que los estudiantes que se encuentran en etapas finales de su formación académica puedan continuar con sus estudios en un entorno seguro y adecuado, sin verse afectados por las condiciones de la infraestructura principal.\La situación general es objeto de constante análisis y seguimiento en el Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, establecido por la gobernadora de Sucre. Este puesto, coordinado por diferentes entidades gubernamentales y locales, tiene como objetivo principal monitorear de cerca la evolución de la situación y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa. Para facilitar el traslado del mobiliario escolar y otros elementos necesarios, se ha programado una actividad de traslado que se llevará a cabo desde el viernes hasta el domingo 21 de septiembre. Esta labor está siendo coordinada por las secretarías de Educación e Interior, y cuenta con el apoyo de la Armada Nacional. Asimismo, para garantizar una transición fluida y facilitar la adaptación de los estudiantes reubicados, se realizará una inducción el lunes 22 de septiembre. Adicionalmente, se instalará el programa “Sucre Escucha” en San Onofre, una iniciativa de apoyo psicosocial diseñada para brindar soporte emocional y orientación a la comunidad educativa en este período de transición. El compromiso de las autoridades es proporcionar todas las herramientas y recursos necesarios para asegurar que la educación de los estudiantes no se vea interrumpida y que la comunidad educativa se sienta segura y respaldada durante este proceso





