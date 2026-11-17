La promoción 1983 del Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela en Bucaramanga celebró su Día del Egresado el sábado. Conocida la asistencia de exalumnos y docentes.

Un grupo numeroso de antiguos estudiantes del Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela se congregó en la ciudad de Bucaramanga para honrar sus vínculos académicos y personales. El evento central de esta reunión fue la celebración oficial del Día del Egresado, una fecha clave para la comunidad educativa de este plantel.

Celebración de la Promoción 1983 en Santander

La jornada festiva tuvo lugar el sábado, marcando un encuentro significativo para la promoción de 1983 del mencionado instituto técnico. El propósito principal de esta actividad era brindar un espacio de sano esparcimiento y重逢 para todos los participantes, reafirmando los lazos forjados durante sus años de formación académica en la institución.

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Desarrollo del Encuentro Social y Reunión

El desarrollo de la jornada se llevó a cabo en la residencia privada de Pablo Porras, quien asumió el rol de anfitrión del evento. Esta ubicación sirvió como el escenario principal para que los exalumnos pudieran compartir experiencias, recuerdos y conversaciones distendidas, alejándose del rigor académico para enfocarse en la camaradería y la amistad de larga data.

Asistencia de Exalumnos y Autoridades Educativas

La lista de asistentes incluyó a numerosos integrantes de la promoción, destacando la presencia de figuras clave como Hoover Chavarro, Rafael Barbosa, Reynaldo Rodríguez, Gerardo Plata, Cornelio Camargo, Eduardo Paredes, Gerardo Jaimes, Adolfo Pinilla, Orlando Madrid, Julio Emiro Hernández, Mario Moreno, Euclides Kilô Ardila, Ángelo Zambrano, Edgar González, Martín Jiménez y Mauricio Gómez. La presencia de Pablo Porras fue fundamental no solo como organizador, sino como parte integral del grupo.

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Participación Docente en la Reunión Anual

La ceremonia también contó con la asistencia de personal educativo relevante para la institución, lo que añadió un componente institucional importante a la celebración entre pares. Asistieron el profesor Sergio Sarmiento y el coordinador Henry Rueda, quienes representaron la conexión directa con el cuerpo docente del Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela, validando la importancia histórica de la promoción 1983.

Contexto Local: Restricciones de Circulación en la Región

Mientras los exalumnos disfrutaban de su encuentro en Bucaramanga, la ciudad y su área metropolitana operaban bajo un esquema de restricción vehicular específico. El sistema de pico y placa estuvo vigente entre el martes 17 y el sábado 21 de noviembre, regulando el tránsito de vehículos privados durante ese período particular en la capital santandereana.

Notas sobre la Cobertura Periodística

Esta actividad fue registrada por profesionales con amplia trayectoria en la región. El periodista de Vanguardia, quien ha sido parte del equipo desde 1989, aportó el contexto sobre la organización. Se trata de un egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien coordina el Área Metropolitana y defiende la sección Comunidad en la publicación local.