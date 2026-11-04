Reunión de Espriella en Cartagena busca acuerdo fiscal y tensión judicial por Petro y Coosalud

El presidente Abelardo de la Espriella se reunió en Cartagena con altos mandatarios para presentar la ley de rescate fiscal, enfatizando la crisis de endeudamiento. Simultáneamente, el expresidente Petro retracta parcialmente acusaciones contra directivos de Coosalud en medio de procesos judiciales.

El presidente Abelardo de la Espriella ha mantenido una serie de reuniones de alto nivel con el objetivo principal de abordar la crítica situación financiera que enfrenta el Estado colombiano en la actualidad.

En una jornada significativa que tuvo lugar este sábado en la ciudad de Cartagena, el mandatario se entrevistó con una representación selecta de gobernadores, alcaldes y congresistas de diversas regiones del país. El propósito central de este encuentro, realizado en la prestigiosa Casa de Huéspedes Ilustres, fue exponer con detalle los alcances y las implicaciones de la denominada ley de rescate fiscal.

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Ley de rescate fiscal y estrategia gubernamental

Esta iniciativa legislativa constituye la piedra angular de la estrategia gubernamental para enfrentar la compleja crisis económica, buscando estabilizar las cuentas públicas y restaurar la confianza en los mercados financieros. Las fuentes consultadas por los medios de comunicación revelan que el jefe de Estado defendió con firmeza la necesidad imperiosa de construir un amplio acuerdo político que permita sacar adelante esta reforma estructural.

Asimismo, advirtió a los asistentes que el nivel de endeudamiento del Estado ha alcanzado un punto crítico que requiere atención inmediata y medidas drásticas. Durante la exposición, el presidente De la Espriella dejó claro que la crisis fiscal actual no puede ser resuelta mediante medidas aisladas o ajustes superficiales. Afirmó que, aunque su administración está implementando rigurosos programas de austeridad y correcciones presupuestales, estas acciones por sí solas resultan insuficientes para cerrar el creciente déficit de las finanzas públicas.

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La crisis exige un esfuerzo conjunto y coordinado entre el Gobierno nacional, el Congreso de la República y los mandatarios territoriales. La asistencia a la reunión fue significativa e incluyó a figuras clave del poder legislativo y ejecutivo regional. Entre los presentes se encontraban el presidente del Senado, Honorio Enríquez; el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil; y congresistas destacados como David Barguil, Lidio García y Enrique Gómez.

Asimismo, participaron gobernadores de regiones estratégicas como Eduardo Verano de la Rosa del Atlántico, Yamil Arana de Bolívar, Jorge Rey de Cundinamarca, Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca y Andrés Julián Rendón de Antioquia. Entre los alcaldes presentes figuraron líderes de las principales ciudades del país, incluyendo a Carlos Fernando Galán de Bogotá, Alejandro Eder de Cali y Federico Gutiérrez de Medellín.

Ampliación del debate fiscal en el Congreso

Un aspecto relevante de las discusiones fue la solicitud presentada por varios congresistas, quienes pidieron al presidente que ampliara la participación en el debate a las bancadas de los diferentes partidos políticos en la Casa de Nariño. De esta propuesta surgió la idea de convocar a las comisiones económicas conjuntas para socializar y debatir detalladamente la iniciativa fiscal, garantizando así un proceso más inclusivo y democrático.

En otro frente de relevancia política y judicial, se ha hecho pública información sobre un memorial mediante el cual el expresidente Gustavo Petro aceptó retractarse parcialmente de las afirmaciones realizadas contra directivos de Coosalud. Estas declaraciones fueron vertidas a través de varias publicaciones en redes sociales, donde el expresidente vinculó a dichos ejecutivos con presuntos actos de corrupción sin que existiera una decisión judicial que respaldara tales acusaciones.

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En el documento, Petro aclaró que sus comentarios sobre Jaime Miguel González Montaño correspondían a hechos ya denunciados ante la Fiscalía, pero reconoció que ninguna de sus expresiones debía interpretarse como una declaración de responsabilidad penal, respetando la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme. Sin embargo, el abogado de Coosalud, Julián Quintana, aseguró que esta retractación no repara los daños causados por las múltiples publicaciones previas, ya que se mantienen vigentes órdenes de retractación, desacato y sanciones económicas derivadas del caso.