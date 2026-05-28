Reunión entre Consejo Gremial e Iván Cepeda se pospone indefinidamente en medio de recta final electoral

El encuentro entre el Consejo Gremial y el candidato Iván Cepeda, inicialmente previsto para el 21 de mayo, ha sido cancelado por problemas de agenda. La decisión se produce en un contexto de denuncias contra Cepeda por eventos masivos en periodo de restricción y un intenso debate sobre una posible asamblea constituyente.

El Consejo Gremial y el candidato Iván Cepeda , del Pacto Histórico , han pospuesto indefinidamente su reunión, previamente acordada para el 21 de mayo. El Consejo argumentó que su misión institucional incluye dialogar con todos los aspirantes a la Presidencia, pero la cancelación se debió a problemas de agenda, particularmente la imposibilidad de congregar a los líderes de múltiples sectoresrepresentados en el Consejo (como Acopi, Anato, Andi, Asobancaria, Asofondos, Camacol, Fasecolda, Fenavi, Fedegán, Fenalco y la Federación Nacional de Cafeteros) en la semana previa a la primera vuelta electoral.

Ambas partes habían considerado la posibilidad de reagendar para antes del 28 de mayo, pero finalmente voceros del Consejo confirmaron que el encuentro no se producirá al menos antes de la primera vuelta. Esta situación ocurre en medio de la recta final de la campaña, donde el candidato Cepeda ha enfrentado denuncias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta realización de eventos masivos durante el periodo de restricción electoral, que va del 25 de mayo al 1 de junio.

Su agenda lo mantiene activo en regiones como el Caribe. Para el 28 de mayo, tiene programado un encuentro con periodistas nacionales e internacionales para discutir temas centrales de su propuesta, como la paz total, un posible acuerdo nacional y la convocatoria a una asamblea constituyente. Precisamente sobre la asamblea constituyente, Cepeda recibió una carta del Comité Promotor Contra la Constituyente, integrado también por el candidato Sergio Fajardo.

En la misiva le exigen cuatro Compromisos: respetar irrestrictamente la Constitución vigente, no convocar a una asamblea constituyente, abstenerse de realizar ataques contra el Banco de la República y no promover narrativas de fraude electoral. Este episodio refleja la creciente polarización en torno a reformas institucionales planteadas en el debate electoral.

Mientras tanto, en materia de seguridad, Bogotá ha recibido un refuerzo de casi 800 policías para combatir la delincuencia, un tema de alta prioridad para la ciudadanía en el contexto de las elecciones





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