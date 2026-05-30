Reunión militar en Washington impulsa negociaciones de paz entre EE. UU., Irán y Líbano

Mandos militares de EE. UU., Israel y Líbano se encontraron en Washington para discutir un posible acuerdo que incluya al frente libanés, mientras el sur del Líbano vive una crisis humanitaria con evacuaciones, heridos y más de un millón de desplazados.

Una reunión de alto nivel entre mandos militares se celebró en Washington con el objetivo de impulsar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán , en las que se pretende incluir al frente libanés como parte esencial de cualquier acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Medio.

Los dignatarios presentes evaluaron la situación en el sur del Líbano, donde las hostilidades se intensificaron tras el bombardeo israelí que derribó a uno de los líderes militares chiitas el pasado 6 de mayo, provocando una escalada de los intercambios de fuego. El ejército israelí, siguiendo una orden emitida el sábado, evacuó siete localidades próximas a Nabatiyeh antes de lanzar una nueva fase de operativos destinados a desarticular posiciones del movimiento chiita, que se había concentrado inicialmente en atacar a los soldados israelíes en la zona del castillo medieval de Beaufort, a escasos kilómetros de la frontera libanesa.

El panorama humanitario se vuelve cada vez más crítico: el Ministerio de Salud libanés informó que al menos un socorrista quedó atrapado entre los escombros y ocho personas resultaron heridas durante los últimos enfrentamientos. Según las autoridades locales, más de un millón de desplazados han abandonado sus hogares en busca de refugio, mientras que familias como la de Karam Amin, comerciante de 43 años que dirige una pequeña sastrería en un barrio cristiano, se ven obligadas a improvisar colchones en el suelo para dormir y proteger a sus siete miembros.

"Pusimos colchones en el suelo para dormir", describió Amin, quien vio cómo su comercio quedó atrapado en la zona que a día de hoy permanece al margen de las órdenes de evacuación israelíes. En el plano diplomático, la administración estadounidense ha reiterado su papel de mediador, organizando una serie de negociaciones previstas para los días 2 y 3 de junio en Washington.

El número dos del Pentágono, Elbridge Colby, señaló que los contactos militares entre Israel y Líbano son un paso esencial para consolidar cualquier cese al fuego. El presidente libanés, Joseph Aoun, sostuvo encuentros con el senador Marco Rubio, quien encabezó la delegación estadounidense que apoyará los diálogos de seguridad entre ambas partes.

Netanyahu, por su parte, declaró que el ejército israelí había cruzado el río Litani, situado a unos 30 kilómetros de la frontera, como parte de una operación destinada a neutralizar las amenazas provenientes del sur libanés. La comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de estas negociaciones, conscientes de que un cese al fuego duradero depende de la inclusión de todos los actores regionales en un marco de seguridad sostenible





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